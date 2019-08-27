Как принц Гарри за глаза называет Кейт Миддлтон

Супруга принца Уильяма предпочитает, чтобы на официальных мероприятиях и на публике ее звали полным именем – Кэтрин. Однако в неформальной обстановке, друзья именуют герцогиню не иначе как Кейт.
Однако брат принца Уильяма – принц Гарри – придумал для Миддлтон прозвище. Герцог Сассекский называет невестку – Кэт – сокращенно от полного Кэтрин.
Об этом узнал британский журналист и телеведущий Скотт Миллс. Он обратил внимание, что во время интервью Гарри говорит: "Кэт", а не "Кейт", как все привыкли.
Примечательно, что герцог Сассекский, судя по всему, называет супругу брата "Кэт" только за глаза, так как Миддлтон понятия не имела, что у нее есть прозвище. Когда Скотт Миллс указал герцогине на это, та была растеряна.
"Я слушал недавно запись, где Гарри называет вас "Уильям и Кэт". Я немного сбит с толку. Вас все называют Кейт. Пресса называет вас Кейт. Это имя внутри семейное?" – прямо спросил он у Кейт Миддлтон.
"Я не знаю, мне эта "Кэт" не знакома. Но вообще-то я отзываюсь на все имена", – цитирует Кейт Миддлтон The Daily Express.
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