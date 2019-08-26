Подробности состояния загремевшего в больницу Меньшикова

Новость о том, что знаменитый актер загремел в больницу, шокировала россиян. Еще больше их удивило, что Олег Меньшиков якобы оказался там после алкогольных возлияний. По версии, озвученной актером Сергеем Бадичкиным, здоровье коллеги подорвал стресс, вызванный смертью Александры Назаровой.
В Театре Ермоловой обе теории опровергли. Представитель учреждения заявил, что история о срочной госпитализации и реанимации не имеет отношения к реальности. "Олег Евгеньевич еще до закрытия прежнего сезона собирался обследоваться", – цитирует его "Московский комсомолец".
В театре добавили, что артист постоянно откладывал визит к врачам по разным обстоятельствам. Сначала мешал плотный рабочий график, затем случилась трагедия – скончалась Назарова. Олег Меньшиков взял на себя организацию похорон.
О состоянии худрука высказался и актер Алексей Шейнин. "Тот, кто пишет, что Меньшиков пьет, хоть раз видел его пьяным? Я вот за все время – ни разу", – приводит слова артиста Teleprogramma.pro. По его словам, коллега не позволяет себе появляться на людях даже немного выпившим.
Он возмущен слухами о запоях Олега Меньшикова. Шейнин отметил, что в последние дни тот себя неважно чувствовал, поэтому решил заняться здоровьем.
"Недавно говорили с Галиной Боголюбовой, нашим завлитом. Так вот она общается с ним довольно плотно и разговаривала с ним в полдесятого, еще до того, как он попал в больницу. Рассказывала, что он сам пошел на капельницу, потому что почувствовал какую-то слабость", – заверил артист.
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