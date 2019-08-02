Дмитрий Хрусталев переплюнул секс-гиганта Дмитрия Нагиева

На снимке актер стоит в красных плавках у моря в позе боксера. "Да я – парень "Огонь"! Нет, парень, ты уголь!" – подписал снимок Дмитрий. К слову, кадр сделан на побережье Франции.
Многие поклонники нашли эту фотографию забавной, кроме того, Хрусталева искупали в комплиментах. "Ничего себе, красивый какой, загорелый, спортивный, классный! Глаз не оторвать. Молодец!", "Настоящий мачо!", "Ух ты!" – восторгались фанаты.
Также многие отметили поразительное сходство ведущего с Дмитрием Нагиевым. "Нагиев. Миниатюра", – отметил пользователь Сети.
"Нагиев в засушенном виде!" – высказалась подписчица.
Значительная часть аудитории начала критиковать звезду. "Позовите врачей, пусть вколют мальчику успокоительное!", "Совсем обуглился", "Скорее вареный рак!", "Страшный, красный", "Пора возвращать, артист одичал!" – не унимались злопыхатели.
Напомним, недавно Хрусталев тайно женился. Его избранницей стала певица Мария Гончарук, которая стала популярной после участия в проекте "Хочу в ВИА Гру". Девушка младше телеведущего на 11 лет.
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