Ведущий "Вечернего Урганта" тайно женился

Один из ведущих программы "Вечерний Ургант" Дмитрий Хрусталев узаконил отношения с участницей шоу "Хочу в "ВИА Гру" Марией Гончарук. Артист отказался делиться с журналистами подробностями важного события.
Влюбленные встречались около двух лет. Актер сделал предложение избраннице во время отдыха. "Дело давно шло к свадьбе, ребята безумно счастливы. Семья Марии, которая живет в Киеве, одобрила ее выбор. Они познакомились с Митей, он всех очаровал", – цитирует друзей Дмитрия Хрусталева StarHit.
Напомним, что в прошлом ведущий "Вечернего Урганта" состоял в отношениях с участницей Comedy Woman Екатериной Варнавой. Брак с Марией Гончарук стал для него первым, подчеркивает Teleprogramma.pro.
Популярные темы форума
Сын мой все равно женился на старухе
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Бога нет , а Гундяев есть
Муж стал импотентом
Я хороший будущий муж
Великая сила Любовь!
Как перестать жрать
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Главное деньги, все можно купить
Обманываю его
Ненавижу подругу
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
Как найти правильного спутника жизни?
У бога есть враги?
Найти мужа на сайте знакомств
Послеродовая депрессия
Как отговорить дочь от замужества?
Толстые ноги
Внешность ухудшается после родов
Висит кожа после похудения
Моя подружка стала любовницей шефа.
девственник в 27
Повышенное давление
Голая Наташа Королева
Сводная сестра
Ирина Шейк! Россия с тобой!
Хочу завести лысого кота
Он меня не хочет
Престижные мужчины или солидные