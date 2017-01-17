Дмитрий Хрусталев осознал свою ошибку

Известный телеведущий, звезда шоу "Вечерний Ургант" Дмитрий Хрусталев сделал официальное заявление в соцсетях. Юморист, находящийся на отдыхе в Мексике, осознал свою ошибку.

Хрусталев обратился к защитникам животных, которым не понравилось то, что телеведущий накормил представителя местной фауны вредными для здоровья, буквально напичканными химией чипсами.

На днях на террасу в номере шоумена пробралась носуха обыкновенная. Это небольшое млекопитающее семейства енотовых, распространенных на американских континентах. Их испанское, французское и английское название "коати" происходит от одного из местных индейских языков.

Увидев экзотическую гостью, Дмитрий кинулся ее кормить, чем бог послал. Чипсы пришлись симпатичному животному по вкусу, о чем свидетельствует видео. Однако не все подписчики телеведущего умилялись, наблюдая за прожорливой носухой. Зоозащитники раскритиковали Хрусталева за такое безответственное поведение.

Светало.... Видео опубликовано Dmitry Khrustalev (@dmitry_khrustalev) Янв 9 2017 в 2:15 PST

Через какое-то время Дмитрий признал, что ошибался, и исправился. Правда, уже с белкой. Упомянутая выше носуха в Instagram звезды больше не появлялась. "Уважаемые сотрудники Гринпис и другие защитники животных!!! Ошибку с чипсами осознал!!! – публично раскаялся Хрусталев. – Обязуюсь впредь угощать представителей фауны разных стран только свежей продукцией без примесей ГМО".

Видео опубликовано Dmitry Khrustalev (@dmitry_khrustalev) Янв 16 2017 в 6:30 PST

Белочку коллега Ивана Урганта кормил исключительно полезными фруктами. "Кстати, эта пушистохвостая бестия, схрумкав ананас, от дыни и арбуза нос воротила, а сухую булку со стола слямзила!!" – пожаловался на наглую гостью Дмитрий, явно получающий удовольствие от отдыха в Мексике.