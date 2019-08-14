Раскрыта одна из причин смерти Вилли Токарева

Приятель исполнителя рассказал, что незадолго до кончины тот стал жертвой аферистов. Преступники "увели" у Вилли Токарева почти два миллиона рублей.
По словам Владимира Михайлова, певец не жалел средств на музыкальный инвентарь. Зная об этом, злоумышленники подсунули ему абсолютно ненужную вещь – усилитель звука.
Токарев очень расстроился по этому поводу. Он попытался найти аферистов и вернуть хотя бы часть денег, но сделать этого не удалось. Михайлов уверен: сильнейший стресс стал одной из причин, приблизивших смертный час звезды.
"За этот усилитель он отдал 27 тысяч долларов. Уже на месте понял, что это совершенно бесполезная вещь, которая ему никак не пригодится в работе", – рассказал друг певца.
Напомним, что Вилли Токарев скончался 4 августа 2019 года в возрасте 84 лет. В конце июля у музыканта выявили рак простаты, который и свел его в могилу. "Заболевание коварное. У Вилли была, видимо, запущенная форма, хотя он никогда ни на что не жаловался", – подчеркнул близкий друг певца.
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