Вадим Усланов стал жертвой мошенников

Вадим Усланов, всем известный как исполнитель нашумевшего хита 90-х годов "Ты сделана из огня", попался на удочку преступника. Год назад он разместил объявление на "Авито" по продаже акустических колонок стоимостью в 70 тысяч рублей. Покупатель нашелся только в конце июля этого года.
Как сообщает "Комсомольская правда", мужчина встретился с музыкантом на 7-ом Ростовском переулке. Осмотрев товар, он заключил, что покупает его, и перевел на расчетный счет банковской карты положенную сумму. Однако вор предупредил, что деньги поступят лишь в течение трех дней. Вадим Усланов не сразу понял, что угодил в сети афериста. По прошествии времени певец обратился в банк, где ему сообщили, что мошенник воспользовался демоверсией мобильного приложения банка, а счет, на который были отправлены деньги, липовый. Вадим Усланов уже написал заявление в полицию. Теперь правоохранительные органы ищут злоумышленника.
Напомним, что артист стал популярным в конце 90-х годов благодаря второму альбому "Ты сделана из огня" и одноименному клипу. В скором времени Вадим заболел и оставил сцену, посвятив себя бизнесу в сфере звукозаписи.
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