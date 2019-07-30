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"Сексуальна, настоящий огонь": Иракли показал откровенные снимки со звездой 90-х

Фото: Пресс-служба
Популярный певец представил поклонникам хит “LUNA”. Иракли Пирцхалава записал композицию совместно с известной исполнительницей Ликой Стар.
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Ремейк создан по мотивам песни “Одинокая луна”, выпущенной Ликой еще в 1996 году. Тогда она набрала бешенную популярность и играла практически из каждого магнитофона.

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По словам Иракли, недавно он встретил Лику на одной из вечеринок. "Мы болтали, и я решил ей признаться, что когда-то был от нее без ума. У меня буквально текли слюни от Лики, в голове рождались фантазии от бурлящих гормонов. Да! Так ей и сказал (смеется – Прим. ред.). Ее знаменитый хит “Одинокая луна” играл на каждой моей дискотеке. Я не мог даже подумать, что когда-то запишу дуэт с девушкой, в которую так влюблен!", – признался певец.

"Узнав о моей юношеской любви к ней, Лика посмеялась, а я подумал: почему бы не сделать ремейк на ее хит? Так и была создана "LUNA", – поделился Иракли. Поклонники исполнителя уже оценили отрывок трека в его Instagram и оставили множество восторженных комментариев. “Круто!”, “Классный ремейк”, “На репите”, – пишут пользователи соцсети.

Фото: Пресс-служба

Напомним, что Иракли уже не впервые создает ремейки. Ранее он уже перепел треки: “Я – это ты” Мурата Насырова, “Не верь слезам” Шуры и “Лететь” Амеги.

Фото: Пресс-служба

Не проснулись ли старые чувства во время создания ремейка?

Проснулись, скорее, новые чувства, чем старые. Лика по-прежнему прекрасна, сексуальна и очень красива, она – настоящий огонь, но невероятно требовательна. Одна фотосессия чего стоит. Получилось очень чувственно, не правда ли? Мы как будто сошли с ума. 

Как думаете, получится свежим треком подвинуть с пьедестала Ольгу Бузову? Ушла ее эпоха?

У нас нет задачи кого-либо двигать, но, уверен, что наш трек, из-за того, что он действительно крутой, обязательно кого-то подвинет. Время покажет.

Автор: 30 июля 2019, 17:26
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Как сложилась жизнь звезды 90-х Лики Стар

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