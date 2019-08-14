Цветущая вдова Михаила Круга сразила своими формами

На снимке вдова исполнителя шансона позирует на фоне тренажеров в спортзале. На ней черные лосины, обтягивающая серая майка и кроссовки того же цвета. "С утра на тренировке!", – подписала пост Ирина.
По словам поклонников, сложно не заметить, что певица в прекрасной физической форме. В 43 года ее фигура ничуть не уступает любой двадцатилетней.
"Спортсменка-комсомолка и просто талантливая красавица!", "Ирина, вы красотка! В такой суперской форме! Восхищена", "Спортивная, подтянутая! Молодец", "Модель!", – осыпали вдову комплиментами восхищенные фанаты.
"Всем бы так выглядеть!", – отметил фолловер.
Как сообщает "Комсомольская правда", вдова раскрыла свой секрет подтянутой формы. Она подчеркнула, что главным залогом успеха считает силовые тренировки. По ее словам, после них "вся дурь выходит".
Отметим, Ирина – многодетная мама. Первую дочь Марину она родила еще до встречи с Михаилом. Их общий с Кругом сын Саша появился на свет за месяц до убийства музыканта в 2002 году. Через четыре года после трагедии певица снова вышла замуж. Своему избраннику, бизнесмену Сергею Белоусову, она подарила мальчика, которого назвали Андреем.
Популярные темы форума
Библия — главная книга или завиральные истории?
Прямой эфир с Виталиной Цымбалюк-Романовской
Мальчики
Где бы ты сегодня хотел жить? В какой стране и почему?
Муж ушёл потому что не могу родить
Узнала что дочь спит за деньги
Как воспитать собаку
Зеленский хочет вернуть Крым?
Дети и родители
Не моет посуду