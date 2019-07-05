Занятая Седокова сделала 14-летнюю дочь нянькой младшего ребенка
36-летняя исполнительница во всем может положиться на свою дочь. Девочка, несмотря на свои годы, помогает маме воспитывать братика, со всей ответственностью относясь к статусу старшей сестры.
Из-за частых выступлений, съемок и репетиций Анна Седокова не может отдавать себя материнству. И ее очень выручает Алина. При этом артистка утверждает, что сама никогда не просила девочку о помощи.
"Это ее самостоятельное решение, я считаю, что если уж старшие дети и помогают с младшими, то это должна быть их собственная инициатива. Да и слова "ревность" в нашей семье нет", – цитирует анну Седокову Peopletalk. Знаменитость не скрывает, что ее дети живут дружно.
Отметим, у экс-солистки группы "ВИА Гра" трое детей: восьмилетняя Моника живет со своим отцом – экс-супругом Анны Седоковой – бизнесменом Максимом Чернявским. После расставания с ним звезда родила сына Гектора в отношениях с новым избранником, но их роман продлился недолго.
Как писали "Дни.ру", Анна Седокова осталась наедине с проблемами во время тяжелого развода с Максимом Чернявским. Все подруги предали певицу, приняв сторону бывшего мужа. За время тяжелой и мучительной процедуры развода певицу даже пытались лишить материнских прав.
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