Драку Горбань со смазливым любовником зафиксировали камеры
Режиссером видео стала Оксана Рассказова, снимавшая для Валерии, Ольги Бузовой и многих других артистов. По сценарию у двух влюбленных происходит конфликт – они должны расстаться.
"Мария, как настоящий профессионал, ответственно подошла к своей работе и вошла в роль: на съемочной площадке были и смех, и слезы, и буря эмоций, – рассказывает Як. – Когда мы снимали сцену ссоры, Маша мне честно сказала: "Майкл, держись, потому что я буду тебя бить и бить по-настоящему, иначе никто не поверит!"
"Моя задача была удержать ее, не дать ей уйти, а она, соответственно, вырывалась, отбивалась, пытаясь выразить весь эмоциональный накал, – продолжает артист. – Сцена драки далась нам трудно. Я боялся сделать ей больно, не рассчитать силы и сжать ее слишком сильно, удушить. Так что мне оставалось только отбиваться от нее".
Маша настолько вжилась роль, что даже после команды "Стоп, снято!" на ее глазах были слезы и она не могла успокоиться, все махала руками и норовила ударить еще раз смазливого "любовника".
Напомним, Мария Горбань жила фактическим браком со словацким защитником московского "Локомотива" Яном Дюрицей, потом вышла замуж за осветителя Олега Филатова, от которого родила дочку Стефанию. В июле 2016 года Мария вышла замуж за Кирилла Зоткина. Продолжение следует...
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