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Драку Горбань со смазливым любовником зафиксировали камеры

Фото: пресс-служба
Певцы часто приглашают в свои клипы известных актеров. В разное время героями музыкальных видео становились Анджелина Джоли, Натали Портман, Меган Фокс, Дженнифер Лоуренс. Российский шоу-бизнес не отстает от западных коллег. Так, звезда сериалов "Отель Элеон" и "Лондонград" Мария Горбань снялась в клипе молодого певца Майкла Яка.
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Режиссером видео стала Оксана Рассказова, снимавшая для Валерии, Ольги Бузовой и многих других артистов. По сценарию у двух влюбленных происходит конфликт – они должны расстаться.

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"Мария, как настоящий профессионал, ответственно подошла к своей работе и вошла в роль: на съемочной площадке были и смех, и слезы, и буря эмоций, – рассказывает Як. – Когда мы снимали сцену ссоры, Маша мне честно сказала: "Майкл, держись, потому что я буду тебя бить и бить по-настоящему, иначе никто не поверит!"

"Моя задача была удержать ее, не дать ей уйти, а она, соответственно, вырывалась, отбивалась, пытаясь выразить весь эмоциональный накал, – продолжает артист. – Сцена драки далась нам трудно. Я боялся сделать ей больно, не рассчитать силы и сжать ее слишком сильно, удушить. Так что мне оставалось только отбиваться от нее".

Фото: пресс-служба

Маша настолько вжилась роль, что даже после команды "Стоп, снято!" на ее глазах были слезы и она не могла успокоиться, все махала руками и норовила ударить еще раз смазливого "любовника". 

Фото: пресс-служба

Напомним, Мария Горбань жила фактическим браком со словацким защитником московского "Локомотива" Яном Дюрицей, потом вышла замуж за осветителя Олега Филатова, от которого  родила дочку Стефанию. В июле 2016 года Мария вышла замуж за Кирилла Зоткина. Продолжение следует...

Автор: Иван Губкин4 июля 2019, 15:50
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