Звезда "Уральских пельменей" разоткровенничалась перед поклонниками
Вячеслав Мясников обещал поклонникам рассказать подробнее о своем проекте – фильме "Наши мамы". Съемки ленты завершились, и теперь звезда "Уральских пельменей", наконец, рассказала, кто же в ней снимался.
"Как и обещал, показываю весь актерский состав моей кинокомедии "Наши мамы", – написал Мясников под опубликованным в Instagram кадром из фильма.
Звезда "Уральских пельменей" указала в списке Галину Петрову, Юрия Ицкова, Глафиру Тарханову, Светлану Пермякову. По словам шоумена, над фильмом работали еще почти 200 человек – это актеры, техники, осветители, операторы и монтажеры.
Сам Вячеслав Мясников тоже снялся в картине. Работа продолжалась около полутора месяцев и завершилась в конце июня. Звезда "Уральских пельменей" называет картину комедией, в которой нет пошлятины и мата.
Вячеслав Мясников поблагодарил всех, кто помогал ему в работе над лентой. Не забыла звезда "Уральских пельменей" и поклонников: шоумен и режиссер обратился с теплыми словами ко всем – независимо от того, подписаны ли они на него в соцсетях, пишет URA.ru.
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