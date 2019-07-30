Модель без сосков призналась в наглой лжи

Модель без сосков призналась, что разыграла поклонников – она не ложилась под нож хирурга. Тем не менее Рэзор Кэнди всерьез обдумывает возможность такой операции.

Эротическая модель Рэзор Кэнди недавно ошарашила поклонников признанием: она перенесла операцию по удалению сосков и теперь может выкладывать в соцсети снимки топлес, не опасаясь бана. "Наконец-то я это сделала! Мне удалили соски хирургическим путем, чтобы я могла постить в Instagram! Такая красивая работа, даже шрамов не видно!" – написала модель. На снимках топлес у нее в самом деле нет сосков.

Сообщение девушки в Twitter вызвало ажиотаж. Публикация быстро набрала больше десяти тысяч лайков. Однако многих фанатов удивило решение модели – они не нашли смысла в подобных жертвах. Некоторые отметили, что без сосков девушка похожа на инопланетянку, так что может демонстрировать тело где угодно.

Публикация снимков, на которых видны женские соски, запрещена правилами Instagram. Дамы часто критикуют соцсеть за это, ведь мужчинам почему-то можно выкладывать свои "полуобнаженные" кадры.



На фото модели без сосков внимательные пользователи разглядели следы редактуры. Позже Кэнди опубликовала в Instagram пост, в котором призналась, что разыграла поклонников. Впрочем, от мысли сделать такую операцию модель не отказывается.