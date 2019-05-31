"Соскам передавай привет": народ заклевал Ани Лорак в дерзком образе
Фото артистка опубликовала в Instagram. Ани Лорак позирует в сером боди с глубоким декольте со шнуровкой. Также на звезде – бежевые капри и босоножки. Исполнительница дополнила образ очками и большими серьгами.
Самые преданные поклонники посчитали, что певица хороша в любом виде, и рассыпались в комплиментах. Однако большинству образ Ани Лорак не понравился. Хейтеры набросились на знаменитость с резкой критикой.
"Соскам передавай привет", "Такие фото делают женщины отчаявшиеся. Ужасно. У стилиста выходной?", "Ужасный прикид", "Что-то штанишки мне твои не нравятся", "Женщина шикарная, но образ ужасный! Эти брюки... Сам ракурс оставляет желать лучшего. Руки будто 60-летней женщины", "Сколько можно выставлять то трусы, то сиси. Каролина, Вам это не к лицу. Позорное фото", – заклевали Ани Лорак фолловеры.
Звезда любит публиковать фото в смелых нарядах, демонстрируя грудь. Однако многие считают, что она испортила естественную красоту.
Как писали "Дни.ру", пользователи Сети обвинили певицу в злоупотреблении пластическими операциями. "Перестаньте менять себя! Мы скоро Вас не узнаем!", "Вся понакачалась, а была красотка..." – написали поклонники Ани Лорак.
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