Дух Децла мешает пить "святую" воду с могилы Юлии Началовой
Накануне в Сети появилась запись спиритического сеанса с покинувшим наш мир репером. Несмотря на обрывистый звук, видео собрало более 36 тысяч просмотров.
Под роликом очень много комментариев. Многие подозревают, что он умер не по своей воле. "Почему нет нигде информации о экспертизе этого стакана, что ему там дали пить? Мне тоже кажется, что отравили его", "Спросите, кто ему воды принес?!", – засыпали вопросами поклонники усопшего.
Вообще 2019 год оказался богат на трагические события. Буквально через месяц после Децла умерла певица Юлия Началова. Между их смертями уже была установлена тесная связь.
Кстати стоит отметить, что Толмацкий похоронен на Пятницком кладбище, в то время как Началова – на Троекуровском. Они расположены на разных концах столицы. Видимо, фанаты Юлии, которые толпами ходят за исцелением к ней на могилку, не успевают добраться до захоронения Кирилла.
Да и зачем, ведь у него землица не творит чудеса. Поэтому спиритических сеансов с Децлом более чем достаточно.
К слову, на днях стало известно об открытии продажи паломнических автобусных туров в нескольких регионах на могилу Началовой. Как писали ранее "Дни.ру", теперь к мироточивому кресту смогут прикоснуться не только москвичи. Более того, туристам будут бесплатно выдавать открытки с изображением Юлии на случай, если кто-то захочет "зарядить" их, как крем или воду.
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