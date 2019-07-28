60-летняя Мадонна залезла на мускулистого танцора

Работы у певицы Мадонны много. Артистка недавно выпустила новый альбом Madame X. Кроме того, на Youtube-канале появился клип на песню Batuka с участием темнокожих артистов из португальского оркестра Orquestra Batukadeiras.
60-летняя звезда сейчас активно готовится к очередному мировому турне. Оно пройдет в поддержку новой пластинки, первые концерты состоятся уже в сентябре. Все репетиции, на которые у певицы Мадонны уходит много времени, снимают фотографы.
Надо отметить, что к соцсетям – и, в частности, к Instagram – певица Мадонна относится отрицательно. Недавно артистка заявила, что платформу придумали специально для того, чтобы люди чувствовали себя ущербными. По мнению Мадонны, соцсети вырабатывают у людей зависимость – пользователи всеми силами стараются снискать одобрение других людей.
Тем не менее, сама певица Мадонна от Instagram не отказывается и активно постит фотографии и виде с репетиций и концертов. Подписчиков особенно возбудил один из снимков. На нем артистка оказалась в страстных объятиях темнокожего танцора. Кадр получился по-настоящему чувственным, о чем фанаты не преминули сообщить своему кумиру.
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