Мадонну экстренно реанимировали после падения в Израиле
Во время выступления в финале "Евровидения" звезда не попала практически ни в одну из нот собственного хита 30-летней давности Like А Prayer, пела фальшиво, голос старчески дребезжал и срывался. Артистка не могла определиться с тесситурами, октавами, а посему выглядела очень бледно на фоне молодых участников этого песенного конкурса.
На это обратили внимание даже далекие от музыки люди, не говоря уже о специалистах. В итоге команда певицы стала вымарывать из интернета все записи провального во всех смыслах (в финале артистка рухнула под сцену) номера. А спустя два дня после позорного выступления на официальном YouTube-канале Мадонны появилась новая версия скандального выступления на "Евровидении". В ролике вокальную дорожку поправили в студии, почистили, отшлифовали, добавили глубины,"верхов", "низов", убрали явные огрехи – и теперь все звучит превосходно!
Но спастись Мадоннe от позора все равно не удалось – все поняли, что она много лет просто водила людей за нос, не имея на самом деле никаких выдающихся вокальных данных. Это слышно на видео, которые еще есть в Сети. Почувствуйте, как говорится, разницу.
Впрочем, многие люди не считают, что Мадонну надо осуждать. Напротив, они ценят ее за смелость и поступок, который она совершила в прямом эфире, – показала флаг враждующего с Израилем палестинского государства и призвала к миру своим перформансом. Например, известный журналист из газеты "Известия" Зоя Игумнова в интервью "Дни.ру" заявила: "Я иначе оцениваю ее выступление – она именно громко выступила. Петухов Мадонна напустила, конечно, но смысл был не в песне, а в месседже, в пацифистском послании миру. Просто она делает то, что хочет. И, может, фальшь была отвлекающим от главного маневром".
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