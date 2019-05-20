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Мадонну экстренно реанимировали после падения в Израиле

Мадонна. Фото: www.globallookpress.com
Провальное выступление поп-королевы в качестве специальной гостьи стало главной сенсацией отгремевшего в Тель-Авиве "Евровидения". Ведущие мировые СМИ заклеймили Мэдж позором и написали, что она поставила крест на своей карьере. В итоге певицу были вынуждены реанимировать и спасать. 

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Во время выступления в финале "Евровидения" звезда не попала практически ни в одну из нот собственного хита 30-летней давности Like А Prayer, пела фальшиво, голос старчески дребезжал и срывался. Артистка не могла определиться с тесситурами, октавами, а посему выглядела очень бледно на фоне молодых участников этого песенного конкурса. 

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На это обратили внимание даже далекие от музыки люди, не говоря уже о специалистах. В итоге команда певицы стала вымарывать из интернета все записи провального во всех смыслах (в финале артистка рухнула под сцену) номера. А спустя два дня после позорного выступления на официальном YouTube-канале Мадонны появилась новая версия скандального выступления на "Евровидении". В ролике вокальную дорожку поправили в студии, почистили, отшлифовали, добавили глубины,"верхов", "низов", убрали явные огрехи – и теперь все звучит превосходно! 

Но спастись Мадоннe от позора все равно не удалось – все поняли, что она много лет просто водила людей за нос, не имея на самом деле никаких выдающихся вокальных данных. Это слышно на видео, которые еще есть в Сети. Почувствуйте, как говорится, разницу.

Впрочем, многие люди не считают, что Мадонну надо осуждать. Напротив, они ценят ее за смелость и поступок, который она совершила в прямом эфире, – показала флаг враждующего с Израилем палестинского государства и призвала к миру своим перформансом. Например, известный журналист из газеты "Известия" Зоя Игумнова в интервью "Дни.ру" заявила: "Я иначе оцениваю ее выступление – она именно громко выступила. Петухов Мадонна напустила, конечно, но смысл был не в песне, а в месседже, в пацифистском послании миру. Просто она делает то, что хочет. И, может, фальшь была отвлекающим от главного маневром".

Автор: Феликс Грозданов20 мая 2019, 17:16

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Это я во всех песнях пардон Я сам ей во всём помогу. Всем большой пардон Замир Виагра я из них.
Гость
Ответить
Что это было товарищ гей побил ?Его самого надо <цензура> выбледок .Эти Иисус распяли этого им мало люди которого бога не признавали в жизни уважать ценить не будут икон поп сцены .Заклеймили уже на груди у всех. Этот чел не выебываеться суррогат и в Африке суррогат карма гев ебанашек. Пару штрихов пару часов я сам всё сделаю вколачу Вам звезду Давида сердце вырву вместе с душой гоблин
Гость
Ответить
Мадонна посвятила жизнь искусству она довольно умна нежна воинственная беспощадно верна высокому искусству творению шоу всегда может держать удар единственное что тревожит меня это наглость зависть порабощение возраста зная что человек в возрасте спрос как с 18 летнего жизнь всё расставит по своим местам .Лучший врач политик пожарник в каждой професси есть профессионалы те на кого мы равняемся учимся хотим быть номер 1.
Гость
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Победителей не судят Мадонна это классика одно из ведущих направлений поп музыки.
Гость
Ответить
«голос старчески дребезжал и срывался. Артистка не могла определиться с тесситурами, октавами, а посему выглядела очень бледно на фоне молодых»

Дебилы, тля…
Гость
Ответить
Хорошо грести чисто за шоу)) В принципе на этом мир и построен Наглость — вот это счастье👍 Черт с ними Но достаёт их головокружение Возомнили божков из себя Противно слышать и видеть🤢
Правда
Ответить
Гость
Что значит "много лет водила за нос" ? Никогда ни для кого не было секретом, что между Мадонной и певицей целая пропасть, что за всю историю у неё только два успешных сингла, все её концерты идут под плюсовую фонограмму, кто не верил убедились в этом лично в Москве. А её знаменитый концерт в Лондоне разнес Элтон Джон в пух и прах за наглую фанеру, скандал был громкий ) Да и сама она не скрывала, что пользуется фонограммой очень активно и всегда. В её редкие живые выступления поют только бэки. Это никогда не было секретом. Слушали же столько лет, глотали, а сейчас чего вдруг поднялись ? )) Другое дело, что она не удосужилась это выступление провести как надо, отнеслась наплевательски к зрителям ещё и за такие деньги.... Ну, человеколюбием и альтруизмом Мэдж тоже никогда не страдала, так что не новость )
Много лет водила за нос - много лет занималась обманом публики. Потому что петь под плюс- это обман. Потому что зрители оценивают старания звукорежиссера, который сводит каждую ноту и вытягивает на компьютере, а восторги достаются артисту.
Правда
Ответить
Гость
Если Феликс только сейчас понял, что она не имеет никаких вокальных данных, это не значит, что все идиоты и ждали Евровидения, чтобы это понять. Поражает простота авторов Дней.ру, которые не просто проявляют невежество, но и это невежество ни капли не сомневаясь приписывают всем.
А в чем, пардон, невежество? В том, что автор описал отсутствие локальных данных у артистки? Так справедливо же описал. Нет?
Гость
Ответить
Если Феликс только сейчас понял, что она не имеет никаких вокальных данных, это не значит, что все идиоты и ждали Евровидения, чтобы это понять. Поражает простота авторов Дней.ру, которые не просто проявляют невежество, но и это невежество ни капли не сомневаясь приписывают всем.
Гость
Ответить
Гость
Второй ролик специально прерывали, чтобы показать ,,плохое пение,,!? Обязательно все исказить нужно, чтобы показать собственное превосходство и унизить другого. Чисто по-русски!!!
Да!!! А ещё так же поступают с Олечкой Бузовой, нашей Мадонной, никак не могут смириться с её превосходством и талантом !

Вопрос (риторический) : Вы правда такой идиот или просто внимание привлекаете ?
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