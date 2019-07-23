Голая Надежда Бабкина в ванне "взорвала" Сеть

В 2019 году Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" приурочен к 90-му юбилею русского писателя, сценариста, режиссера и актера Василия Макаровича Шукшина. Гостей ждет насыщенная программа – порядка 50 событий. Мероприятие посетят многие отечественные звезды.
На Алтай уже приехала Надежда Бабкина. Артистка опубликовала в Instagram несколько фотографий, сделанных на родине Шукшина. Особое внимание подписчиков привлек снимок, на котором 69-летняя певица запечатлена сидящей в ванне с пеной. "Пантовые ванны придают сил и заряжают позитивом для плодотворного рабочего сезона!" – пояснила довольная Надежда Бабкина.
Исполнительница продемонстрировала лишь обнаженные плечи и ладони, однако многие комментаторы осудили ее: дескать, в таком возрасте непозволительно выкладывать подобные кадры. Впрочем, другие поддержали Бабкину, оценив задорное фото. Никто из поклонников не остался равнодушным.
Ранее артистка выложила снимки, сделанные на Кипре. Надежда Бабкина проводила отпуск в компании певца Евгения Гора. Они вместе больше 15 лет, но оформлять отношения не спешат.
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