"Он стал стариком, а я помолодела": Бабкина публично унизила Гора
Темой очередного выпуска шоу "Модный приговор" стал мезальянс. Герои пришли на передачу, чтобы переодеть 21-летнюю девушку. Ее 42-летний избранник пояснил, что они часто выходят в свет, но выглядит дама слишком молодо, даже по-детски. Ведущий Александр Васильев отреагировал: "Есть покруче! Вот у Надежды такое было и у меня. Раньше-то была разница, а сейчас она уже незаметна".
Его соведущая Надежда Бабкина поправила историка моды, отметив, что до сих пор счастлива с певцом Евгением Гором, который младше на 30 лет. А потом добавила: "Сейчас разницы нет. Он стал стариком, а я помолодела!" Судя по комментариям, не всем поклонникам пришлась по душе фраза Бабкиной. Многие посчитали ее унизительной для Гора.
Впрочем, за 16 лет совместной жизни с певицей Евгений действительно сильно изменился – заметно поседел и обрюзг. Новых песен 39-летнего артиста не слышно. Однако влюбленные выглядят счастливыми, а то обстоятельство, что отношения не оформлены, их не смущает. Скорее наоборот.
Недавно Надежда Бабкина рассказала, почему не собирается замуж за Евгения Гора. "Многие говорят, что пресловутый штамп ничего не меняет, а мне кажется, он вносит существенные коррективы в жизнь людей. Нам сейчас хорошо вместе, и я не уверена, что готова пойти на перемены. Эта ответственность меня просто уничтожит. Мне нужна свобода, и в этом плане я чувствую себя абсолютно вольной птицей", – пояснила Надежда Бабкина.
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