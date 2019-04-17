"Он стал стариком, а я помолодела": Бабкина публично унизила Гора

На шоу "Модный приговор" артистка Надежда Бабкина прокомментировала свои отношения с певцом Евгением Гором. Некоторые поклонники посчитали ее слова унизительными.

Темой очередного выпуска шоу "Модный приговор" стал мезальянс. Герои пришли на передачу, чтобы переодеть 21-летнюю девушку. Ее 42-летний избранник пояснил, что они часто выходят в свет, но выглядит дама слишком молодо, даже по-детски. Ведущий Александр Васильев отреагировал: "Есть покруче! Вот у Надежды такое было и у меня. Раньше-то была разница, а сейчас она уже незаметна".

Его соведущая Надежда Бабкина поправила историка моды, отметив, что до сих пор счастлива с певцом Евгением Гором, который младше на 30 лет. А потом добавила: "Сейчас разницы нет. Он стал стариком, а я помолодела!" Судя по комментариям, не всем поклонникам пришлась по душе фраза Бабкиной. Многие посчитали ее унизительной для Гора.

Впрочем, за 16 лет совместной жизни с певицей Евгений действительно сильно изменился – заметно поседел и обрюзг. Новых песен 39-летнего артиста не слышно. Однако влюбленные выглядят счастливыми, а то обстоятельство, что отношения не оформлены, их не смущает. Скорее наоборот.

Недавно Надежда Бабкина рассказала, почему не собирается замуж за Евгения Гора. "Многие говорят, что пресловутый штамп ничего не меняет, а мне кажется, он вносит существенные коррективы в жизнь людей. Нам сейчас хорошо вместе, и я не уверена, что готова пойти на перемены. Эта ответственность меня просто уничтожит. Мне нужна свобода, и в этом плане я чувствую себя абсолютно вольной птицей", – пояснила Надежда Бабкина.