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"Богиня красоты!": Захарова восхитила шикарной фигурой в бикини

Елена Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Елена Захарова отдыхает у моря. Актриса поделилась впечатлениями в Instagram, выложив фото в бикини. Поклонники просто в шоке.
прочитано 1015 раз

Загорелая и подтянутая 43-летняя Елена Захарова выглядит как школьница. Актриса, известная по сериалу "Кадетство", устроила фотосессию на морском берегу. Артистка в бикини, на фоне прибоя буквально свела с ума фанатов – в купальнике Елену не часто увидишь.

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Кадры идеальные – но это потому, что сама модель прекрасна, решили подписчики. Они оценили не только удачный ракурс, но и ровный загар, и - главное – идеальную фигуру актрисы. Восторгам нет предела.

"О Боже, вы сама богиня красоты, спустившаяся с небес! Солнце рядом с вами –и просто энергосберегающая лампочка!", "Изумительная фигура", "Так бы и съел", "У вас красивый загар и стройная фигура. Вы просто прелесть!", – восхищаются фолловеры.

Внимание привлекли стройные ноги Елены Захаровой и ее рельефный пресс. Поклонники интересуются, как актрисе удалось добиться такой подтянутой фигуры, какие упражнения она делает для мышц на животе. Актриса, правда, эти вопросы игнорирует, передает Пятый канал.

Надо отметить, что поклонники у Елены Захаровой вовсе не белые и пушистые. Недавно они буквально разнесли звезду за неудачный, по их мнению, выбор платья.  Фолловерам категорически не понравился наряд звезды на фестивале "Кинотавр" в Сочи. Фанаты высказались довольно жестко – по их мнению, это просто кошмар. И потребовали, чтобы актриса больше не надевала это платье.


Автор: 20 июля 2019, 17:37
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