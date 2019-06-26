"Просто кошмар": Захарову разнесли за неудачный наряд

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
"Земля пухом": смерть добила сдавшего Виторгана
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
партнеры
Среда 26 июня
Лента новостей
19:29
Россия вернулась в ПАСЕ
19:03
Бизнес-форум "Социума" собрал тысячу единомышленников
18:47
Жилой дом рухнул в результате взрыва в Вене
18:26
Уроженцы Дагестана устроили массовую драку со стрельбой в Петербурге
16:40
Все фракции Думы поддержали отказ от работы в ПАСЕ в случае ограничения прав делегации
16:16
В "ЕР" предложили продлить прием предложений по развитию Севастополя
16:03
Губернатора Подмосковья просят разобраться с незаконной добычей песка
14:55
Кофеин способствует активному сжиганию жира
14:40
Губы Судзиловской вызвали пересуды
14:05
"Как она это делает?!": поклонники требуют раскрыть секрет молодости Пугачевой
14:03
Володин призвал болгарских парламентариев к доверительному диалогу
13:57
Знаменитого актера ограбили в Москве
13:56
Телеведущих пытали током в прямом эфире (видео)
13:40
Александр Семчев стал дедушкой
13:28
"Насилие и инцест": Собчак сорвалась на мат из-за дерзкой провокации
13:25
Дума единогласно считает, что в случае ограничения прав делегация России должна покинуть ПАСЕ
13:12
Упал в ноги Коломойскому: опубликован компромат на Зеленского
13:08
"Не ради денег": названа неожиданная причина приезда Пугачевой в Белоруссию
12:59
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 июня 2019 года
12:52
Судебные приставы выбивают долги Началовой из ее дочери и родителей
12:44
В центре Москвы обманутый дольщик облил себя бензином
12:44
"Уроды": Басилашвили резко высказался о конфликте с Грузией
12:36
В Донбассе задержали группу террористов
12:29
Под Москвой в жутком ДТП с грузовиком погибла женщина
12:12
Бывший гитарист "Песняров" трагически погиб
12:06
"Пышечка": дочь Абрамовича выложила откровенное фото
12:03
Очаровательная Миддлтон побила всеми брошенную Маркл
12:01
"Очень большое недоразумение": Зеленского прилюдно унизили
11:57
Обманутый Собчак Виторган: Предатель никогда не почувствует себя предателем
11:48
Российским водителям пригрозили лишением прав за нечитаемые номера
11:30
Старшую дочь Алсу отправляют на новый сезон шоу "Голос.Дети"
11:28
Тодоренко довела Топалова до инфаркта "адским" видео
11:20
Трагическая новость: постаревшему Лукашенко осталось несколько месяцев
11:12
Обнародован сенсационный секрет брака Гузеевой
11:04
В Саратове сотрудники ФСБ предотвратили теракт
11:01
Памятник строителю и проводнице появится в Москве
10:59
"Началовой от благодарного народа": место для памятника певице выберут на референдуме
10:42
Стало известно о новом романе Плющенко
10:42
"Партак такой!": Савичеву разнесли за нелепую татуировку
10:20
"В животе что-то взорвалось": Петросян внезапно разоткровенничался об Алибасове
10:19
В Башкирии женщина погибла от удара молнии
10:06
Дарт Вейдер задумал штурмовать Верховную раду
09:50
Вдова Доренко жестко припечатала Соловьева в ответ на чудовищные оскорбления
09:44
В Подмосковье поставят самый крупный памятник советскому солдату
09:25
Волочкова побрила киску и показала народу
09:23
В Москве похитили украшения стоимостью почти 4 миллиона рублей
09:08
Резко постаревшая Савельева ужаснула изможденным видом
08:58
Умер актер Валерий Харченко
08:38
"Не стало Аллы Борисовны!": Лазарев раздавлен известием о смерти
08:28
Раскрыт грязный поклеп украинцев на Крымский мост
08:18
Малахова уличили в подлом вранье на шоу
06:02
Гороскоп на июль
04:08
Вырубка лесов вызывает смертельные эпидемии
02:11
Харламов высмеял Малышеву после шуток про Гузееву
00:08
Размякшую в объятьях любовника Лорак предупредили об угрозе
23:08
Порошенко забросали дымовыми шашками
22:34
Многодетная мать умерла в нижегородском СИЗО от голода
22:11
Украина выставила себя на посмешище после триумфа России в ПАСЕ
21:52
Началова своей смертью спасла отца от рака
21:21
Миддлтон заняла кресло Елизаветы II
20:52
Украина похитила русского ученого
20:45
"Пьет боярышник!": Солнцев раскрыл страшную правду об умирающей Хлебниковой
20:39
На "серийного отравителя" в Москве завели уголовное дело
20:28
Округлившаяся Федорова рассказала о беременности
19:55
Грузинская валюта обвалилась до исторического минимума
19:39
Петербуржцы поставили на место вконец обнаглевшего Шнурова
19:15
Роскачество не нашло в детском питании мышьяк
19:10
Венедиктов: Полиция обеспечила безопасность всех пикетов оппозиции
18:37
Эксперт предрек Соболь провал на выборах из-за связи с Навальным
18:28
Ефремов раскрыл причину смерти матери
17:59
В России повысят пособие на детей в 200 раз
17:43
Джигарханяна застукали с Казаченко
17:24
Подросток едва не погиб во сне из-за планшета
17:04
В Общественной палате создан штаб для мониторинга цифрового голосования
16:27
Союзника Януковича отправляют за решетку в США
16:26
Муцениеце спешно увозит детей из страны
16:07
Известную модель затравили за идеальное тело
16:05
Похоронившая Караченцова Поргина рассказала о новом муже
15:29
Садальский разоблачил ложь Сафронова о Путине
15:20
Зеленский завопил после чудовищного предательства Меркель
15:18
Мускулистая ворона взорвала Сеть (видео)
15:10
Как Фриске: родители при всех разворошили грязное белье Началовой
14:57
Виторган испытал здоровье сына холодным бассейном
14:57
Кличко чуть не погиб при пожаре на яхте
14:46
"Рви все хит-парады!": Валерия поздравила знаменитого певца
14:36
Раскрыт план бегства Порошенко в Европу
14:17
Гендиректора "Аэрофлота" вынудили объясниться за пожар в Шереметьево
14:13
"Это все бред": сын об адекватности Бари Алибасова
14:05
Мать Михаила Ефремова скончалась на 82-м году жизни
13:55
Клиенты Сбербанка и ВТБ пожаловались на массовый сбой
13:48
Русская Кардашьян привела в восторг пышными формами
13:35
83-летний Джигарханян вывалил перед блудным пасынком сосиску
13:31
Повзрослевший сын Голубкиной и Фоменко вызвал фурор
13:31
В семью Подольской пришла беда
13:20
Володин предложил менять концепцию развития городов
13:14
В Подмосковье машина сбила ребенка на пешеходном переходе
12:55
Сексуальная Барановская потрясла горячих азербайджанцев
12:53
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 июня 2019 года
12:43
Оголившаяся Королева показала жир на животе
12:41
Соловьев оскорбил память покойного Доренко
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Перешел очередной рубеж: Егор Крид отмечает день рождения
Гороскоп на июль
Хоть ногой: шокирующие подробности секс-тура Панина по стране
Что прошептала любовница лежащему в гробу алкоголику Осину
Цекало стремительно теряет вес
Эксперты: Решения Госдумы будут опираться на мнения педагогического сообщества
Шоу-бизнес

"Просто кошмар": Захарову разнесли за неудачный наряд

Елена Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитость поделилась в Instagram снимками с фестиваля "Кинотавр". Однако помимо комплиментов Елена Захарова собрала море критики за выбранное платье.
прочитано 574 раза

"Так много приятных воспоминаний о @kinotavr30 коктейль (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала актриса. При этом она опубликовала фото, на котором запечатлена у барной стойки в блестящем платье.

ПО ТЕМЕ

Захарова бросила ребенка и ушла в отрыв на вечеринке

"Животик торчит!": Захарову поздравили с беременностью

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Многим пользователям соцсети наряд Елены Захаровой не понравился. Они разнесли артистку за отсутствие вкуса. "Елена, не одевайте больше это платье!!! Есть много красивых вещей, которые сделают Вас еще прекрасней!!!", "Это платье не стоит больше Вам надевать! Нет!", "Неудачный наряд", "Леночка, вы такая нежность! Но платье просто кошмар", – высказались фолловеры.

Напомним, что в декабре 2017 года актриса родила девочку. Имя ребенка знаменитость держит в тайне и не делится с поклонниками подробностями воспитания. Возлюбленный Елены Захаровой также остается в тени.

В прошлом артистка состояла в отношениях с бизнесменом Сергеем Мамотовым. Влюбленные вступили в брак в сентябре 2010 года. Спустя год у пары родилась дочь Анна-Мария. Девочка умерла через восемь месяцев от опасной вирусной инфекции. После трагедии Елена Захарова рассталась с мужем.

Автор: Валерия Нарская26 июня 2019, 17:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Эффектная Захарова затмила округлившуюся Макееву на красной дорожке ММКФ

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Страшная, что в этом платье, что в другом. Волосы в беспорядке, бровок не видно, веки нависают на глаза. Что-то надо уже предпринимать.
Гость
Ответить
Огромное спасибо всем тем, кто показал мне этот прекрасный сайт ON︂TW︂I︂G︂G︂SY.C︂O︂M︂/BRCHAI Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
1

Популярные темы форума

Политика

Озвучен сценарий окончательного развала Украины
Упал в ноги Коломойскому: опубликован компромат на Зеленского
Трагическая новость: постаревшему Лукашенко осталось несколько месяцев
Раскрыт план бегства Порошенко в Европу

Шоу-бизнес

Гагарина о разводе и крутых переменах в жизни: Я в смятении
Россия потеряла Кожевникову после громкого скандала с Шепелевым
"Свершилось!": нашедшая новую любовь Лорак сделала официальное заявление
"Как она это делает?!": поклонники требуют раскрыть секрет молодости Пугачевой

Проишествия

В США жестоко убили россиянку с двумя детьми
МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Резко постаревшая Савельева ужаснула изможденным видом

Певица призналась, что материнство сложнее гастролей
Шоу-бизнес

Обнародован сенсационный секрет брака Гузеевой

Говорят, артистка практикует нестандартные отношения
Шоу-бизнес

Гагарина о разводе и крутых переменах в жизни: Я в смятении

Откровенное интервью певицы
Шоу-бизнес

Миддлтон страдает от неизлечимой болезни

Недуг доставляет герцогине Кембриджской немало проблем

Гороскоп

Гороскоп на июль
Гороскоп на неделю
Вышедшего из комы Алибасова готовят к новым испытаниям
Совет на выходные

Фоторепортажи

Губы Судзиловской вызвали пересуды
Сексуальная Барановская потрясла горячих азербайджанцев
Перешел очередной рубеж: Егор Крид отмечает день рождения
Российские красавицы одержали блестящую победу

Спорт

Загитову обвинили в подлой краже
Сбежавшая из России Медведева стремительно теряет вес
"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Известный хоккеист упал с пожарной машины во время парада (видео)

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru