"Просто кошмар": Захарову разнесли за неудачный наряд

Знаменитость поделилась в Instagram снимками с фестиваля "Кинотавр". Однако помимо комплиментов Елена Захарова собрала море критики за выбранное платье.

"Так много приятных воспоминаний о @kinotavr30 коктейль (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала актриса. При этом она опубликовала фото, на котором запечатлена у барной стойки в блестящем платье.

Многим пользователям соцсети наряд Елены Захаровой не понравился. Они разнесли артистку за отсутствие вкуса. "Елена, не одевайте больше это платье!!! Есть много красивых вещей, которые сделают Вас еще прекрасней!!!", "Это платье не стоит больше Вам надевать! Нет!", "Неудачный наряд", "Леночка, вы такая нежность! Но платье просто кошмар", – высказались фолловеры.

Напомним, что в декабре 2017 года актриса родила девочку. Имя ребенка знаменитость держит в тайне и не делится с поклонниками подробностями воспитания. Возлюбленный Елены Захаровой также остается в тени.

В прошлом артистка состояла в отношениях с бизнесменом Сергеем Мамотовым. Влюбленные вступили в брак в сентябре 2010 года. Спустя год у пары родилась дочь Анна-Мария. Девочка умерла через восемь месяцев от опасной вирусной инфекции. После трагедии Елена Захарова рассталась с мужем.