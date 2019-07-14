Стало известно о состоянии Юрия Шатунова после пережитой операции
На опубликованном снимке политик держит на руках сына певца, а рядом стоят сам Юрий и его супруга. Он поведал, что исполнитель, наконец, идет на поправку.
По словам Андрея Александровича, на данный момент звезда еще находится в Москве со своей семьей. Но в ближайшее время он вылетит в город Сочи, где проведет все лето с семьей в своих апартаментах, в отеле "Разин".
Также продюсер обратился к поклонникам Шатунова. Он от всей души поблагодарил всех, которые следили за состоянием здоровья Шатунова.
Напомним, 28 июня исполнителя прямо перед концертом срочно госпитализировали. Как писали "Дни.ру", обезболивающие не помогали, поэтому пришлось вызывать медиков. Его прооперировали, а спустя пару дней стало известно, что Юрию предстоит еще одно хирургическое вмешательство.
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