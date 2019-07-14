Стало известно о состоянии Юрия Шатунова после пережитой операции

Поклонники со всего мира продолжают активно следить за состоянием здоровья Юрия Шатунова, который буквально за неделю пережил несколько тяжелых операций. Музыкальны продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин выложил в своем Instagram-аккаунте пост, в котором рассказал о самочувствие солиста.

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