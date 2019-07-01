Полуобнаженная Ума Турман восхитила своими прелестями
На снимке знаменитость позирует в реке на фоне леса. Она облачилась в слитный купальник цвета хаки. "Красивый холодный горный ручей", – подписала фото Ума.
Поклонники пришли в восторг. Как утверждает Пятый канал, их удивило, что в таком возрасте Турман в прекрасной физической форме. Конечно, нет уже былой худобы, но, по мнению фанатов, такая округлость ей вполне подходит.
Фолловеры не поскупились на комплименты и пожелания: "Смотритесь лучше, чем когда-либо! Кукла!", "Почему Вы выглядите так хорошо? Даже природа поклоняется Вам", "Эта улыбка делает мой день! Наслаждайся каждым моментом!", "Приятно провести время, дорогая!"
"Ты делаешь этот красивый пейзаж еще красивее!" – высказалась пользователь Сети.
Напомним, что врачи не советовали актрисе рожать из-за проблем с кровеносной системой, однако Ума Турман стала многодетной матерью. Она самостоятельно выносила двух дочерей и сына.
За плечами у голливудской звезды три неудачных брака. Последний – с швейцарским финансистом Арпадом Бюссоном – распался в 2014 году.
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