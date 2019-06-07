"Бзик, неадекватность, шизофрения": отец рэпера Децла об исчезновении невестки и внука

Продюсер Александр Толмацкий не может связаться с внуком. Вдова рэпера Децла прячет сына от родственников.

Александр Толмацкий рассказал, что после смерти сына Кирилла, который был известен как рэпер Децл, его отношения с внуком Тони складывались хорошо. Мальчик даже несколько дней гостил в доме у дедушки.

По словам продюсера, внуку так понравилось проводить время в его семье, что он не хотел уезжать. Толмацкий полагает, что это и разозлило его невестку Юлю.

"Она полностью порвала с нами все отношения и спрятала от нас Тони. Съехала с квартиры, где они жили с Кириллом. Где она, где Тони – мы не знаем. Она не дает нам общаться с внуком", – рассказывает Александр.

Продюсер пытался дозвониться до наследника, но мальчик, который ранее отвечал на звонки, внезапно заблокировал его. Не может связаться с Тони и мать рэпера Децла Ирина. Юлия и ее сын исчезли.

Толмацкий посетовал, что законных оснований требовать встречи с внуком у них нет. По документам Тони не приходится им родственником.

"Юля вела себя неадекватно. Она словно всегда была не в себе. Поэтому Кирилл и не записан в свидетельстве о рождении Тони, хотя мы ее об этом просили. В графе "Отец" у внука стоит прочерк, а вот отчество - Кириллович. Сын пытался от нее уйти, а она шантажировала его ребенком. Придумывала какие-то предлоги, чтобы не записывать сына на Кирилла", – поведал продюсер.

Отец рэпера Децла добавил, что хотел материально помогать невестке и внуку. После похорон Кирилла он попросил Юлю открыть банковские счета для переводов себе и сыну. Однако в ответ получил ушат грязи в свой адрес и необоснованные обвинения. Толмацкий отметил: невестка убеждает Тони, мол, это Кирилл виноват в том, что не записан в свидетельстве о рождении.

Александр Толмацкий уверен, что такое поведение не может быть продиктовано банальной ревностью. Продюсер предположил, что Юлия психически нестабильна. "Может, какой-то бзик, неадекватность, шизофрения..." – отметил отец рэпера Децла в беседе с сайтом "Комсомольская правда".