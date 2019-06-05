Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 июня 2019 года
Коллеги и поклонники переживают за продюсера. И не зря: по словам эксперта, Бари Алибасов мог основательно подорвать здоровье.
Доктор химических наук Игорь Родин рассказал, что употребление внутрь раствора для очистки труб может привести к ужасным последствиям. Специалист уточнил, что подобные средства содержат щелочь, которая растворяет ткани и вызывает химический ожог.
Материал дополняется.
Внутренние органы звезды обожжены
Вера Алдонина на курорте вместе с отцом
Звезда 90-х – человек со странностями
Налоговая преследует усопшую
Популярные темы форума
Жизнь в деревне
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Зачем обижают Бузову?
Родить после 30
Как понравиться мужу в постели?
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Ему 35 и он без машины
Избил из-за денег
Через сколько мужчина должен сделать предложение
В сексе полный ноль
Как быстро набрать вес?
Ориентация Егора Крида
Как сделать лицо худым
Хочу замуж
Жена зарабатывает больше меня
У подруги шизофрения
В каком возрасте мужик взрослеет?
Хочу накачать ягодицы
Мать изменила отцу
Верите ли вы в знаки?
Хочу уехать из России.
С кем дружил Тальков
Зачем скрывать своих детей?
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Не ухаживает, когда болею
Хочет секс даже когда болею
Двойная фамилия. Да или нет?
Вещи из секондхенда