Дэвид Линч получил "Оскар" досрочно

Американский режиссер Дэвид Линч получит почетный "Оскар". Об этом пишет Indiewire со ссылкой на источник. Он уточнил, что совет Академии кинематографических искусств принял такое решение на три месяца раньше положенного срока.
Но, режиссер получит заслуженную статуэтку только 9 февраля 2020 года. Кроме Линча, "Оскар" получит Лина Вертмюллер за фильм "Семь красоток" и актер Уэс Стьюди за фильм "Последний из могикан".
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