Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 июня 2019 года
При этом внимательные зрители заметили на безымянном пальце правой руки ведущей украшение. Теперь пользователи Сети гадают, что именно символизирует кольцо – новый брак или ностальгию по предыдущему. По слухам, Ксения Собчак встречается с режиссером Константином Богомоловым. "Мы не скрываемся ни от кого, но и не афишируем наши отношения", – говорит теледива.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 июня 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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