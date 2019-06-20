Ксения Собчак надела обручальное кольцо
Знаменитость опубликовала на YouTube очередной выпуск шоу "Осторожно, Собчак!". Звезда взяла интервью у журналиста Ивана Голунова.
При этом внимательные зрители заметили на безымянном пальце правой руки ведущей украшение. Теперь пользователи Сети гадают, что именно символизирует кольцо – новый брак или ностальгию по предыдущему.
По слухам, Ксения Собчак встречается с режиссером Константином Богомоловым. "Мы не скрываемся ни от кого, но и не афишируем наши отношения", – говорит теледива.
К слову, с бывшим мужем Максимом Виторганом Ксения Собчак тоже поддерживает связь. Знаменитости воспитывают сына Платона. Так, недавно Ксению и Максима видели на концерте на Кипре.
"Ты не можешь разлюбить в один день. В какой-то момент он что-то не сделал: не проводил, не купил цветов. Это начинает накапливаться и съедать что-то очень важное. Если два взрослых человека не смогли сохранить отношения, это их общая вина", – комментировала Ксения Собчак развод с артистом.
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