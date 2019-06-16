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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 июня 2019 года

Егор Крид. Кадр: youtube.com
Проблемы со здоровьем и личной жизнью, неожиданные выходки и сенсационные заявления – события в жизни звезд сменяются словно в калейдоскопе. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 июня 2019 года.
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"И как теперь уснуть?": Крид привел в ужас новым лицом 

Популярный исполнитель устал от назойливых поклонников и решил кардинально изменить внешность. Момент преображения Егор Крид показал в личном микроблоге. Кадры ужаснули его поклонников. 

На фотографиях певец запечатлен в увлажняющей маске для лица. В руках он держит маску с чужим лицом. "Устал от такой узнаваемости. Меняю лицо", – написал исполнитель с иронией. Не все оценили юмор звезды. Многие пользователи пришли в ужас от странных кадров. Продюсер Яна Рудковская призналась, что теперь будет иметь проблемы со сном. "И как теперь уснуть?", – спросила она.

Лазарев столкнулся с серьезным препятствием после тайной свадьбы 

У Сергея Лазарева начались проблемы. Несколько раз он пытался справиться с этим. 

В своем Instagram певец объявил о конкурсе. Он пообещал, что все абсолютно участники получат призы. Все шло хорошо, пока социальная сеть не удалила видео. В чем кроется причина таких действий со стороны администрации Instagram, пока непонятно. Лазарев предпринимал попытки остановить это. Он вновь выставлял рекламный пост. Но социальная сеть повторно удаляла его.

"Копия Реввы": Тодоренко внезапно сменила пол 

Регина Тодоренко выложила в своем Instagram новый пост. Подписчики поразились до глубины души ее неожиданной выходкой. 

Звезда сняла смешной ролик. Для этого она прибегла к использованию приложения Snapсhat.

"Эротично!": похорошевшая Пугачева произвела необычайный фурор 

Известная певица Алла Пугачева предстала перед поклонниками в новом образе. Снимок появился в личном микроблоге звезды в Instagram. 

 На фотографии Примадонна позирует в красной кофте и очках с оправой такого же яркого цвета. Роковой образ она дополнила алой помадой. "Просто захотелось взглянуть на вас", – обратилась Алла Пугачева к своим подписчикам. 

Алсу спустили с небес на землю после ослепительного триумфа 

В минувшую пятницу СМИ сообщили о том, что певица Алсу получила звание Народной артистки Башкортостана. Решение главы республики раскритиковали многие пользователи.

Несколько дней назад исполнительница выступила на Международном фестивале искусств "Сердце Евразии" в Уфе, где сообщила радостное известие. 14 июня врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о присвоении певице звания Народного артиста. 

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 июня 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

16 июня 2019, 18:02

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