Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 июня 2019 года
Популярный исполнитель устал от назойливых поклонников и решил кардинально изменить внешность. Момент преображения Егор Крид показал в личном микроблоге. Кадры ужаснули его поклонников.
На фотографиях певец запечатлен в увлажняющей маске для лица. В руках он держит маску с чужим лицом. "Устал от такой узнаваемости. Меняю лицо", – написал исполнитель с иронией. Не все оценили юмор звезды. Многие пользователи пришли в ужас от странных кадров. Продюсер Яна Рудковская призналась, что теперь будет иметь проблемы со сном. "И как теперь уснуть?", – спросила она.
У Сергея Лазарева начались проблемы. Несколько раз он пытался справиться с этим.
В своем Instagram певец объявил о конкурсе. Он пообещал, что все абсолютно участники получат призы. Все шло хорошо, пока социальная сеть не удалила видео. В чем кроется причина таких действий со стороны администрации Instagram, пока непонятно. Лазарев предпринимал попытки остановить это. Он вновь выставлял рекламный пост. Но социальная сеть повторно удаляла его.
Регина Тодоренко выложила в своем Instagram новый пост. Подписчики поразились до глубины души ее неожиданной выходкой.
Звезда сняла смешной ролик. Для этого она прибегла к использованию приложения Snapсhat.
Известная певица Алла Пугачева предстала перед поклонниками в новом образе. Снимок появился в личном микроблоге звезды в Instagram.
На фотографии Примадонна позирует в красной кофте и очках с оправой такого же яркого цвета. Роковой образ она дополнила алой помадой. "Просто захотелось взглянуть на вас", – обратилась Алла Пугачева к своим подписчикам.
Алсу спустили с небес на землю после ослепительного триумфа
В минувшую пятницу СМИ сообщили о том, что певица Алсу получила звание Народной артистки Башкортостана. Решение главы республики раскритиковали многие пользователи.
Несколько дней назад исполнительница выступила на Международном фестивале искусств "Сердце Евразии" в Уфе, где сообщила радостное известие. 14 июня врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о присвоении певице звания Народного артиста.
Топ-модель вмешалась в скандал с телеведущей
Сын артиста поделился сенсационными деталями
Подробности нашумевшего скандала
Поклонники обсуждают новый снимок в микроблоге звезды
Популярные темы форума
Оленевода Собякина в отставку.
Не хочу больше жить!
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Муж узнал про любовника
Подруга оказалась лесбиянкой
Детей перестали нормально называть
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Где недорого отдохнуть летом?
Загадочные обьекты
Женюсь.
Иван Голунов
Милые или дерзкие?
Вынудить мужа изменить
Срочно!
Засорились трубы.
его друзья не зовут меня на день рождения
Существует ли бумеранг?
Сделать ботокс
Козерог и телец
Веснушки это красиво?
В России большой процент разводов
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Видимся один раз в неделю
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Сайт знакомств
Киркоров vs Майкл Джексон
Задержка на пять дней
Как избавиться от мышей?
Ехать одной на море?..