Проблемы со здоровьем и личной жизнью, неожиданные выходки и сенсационные заявления – события в жизни звезд сменяются словно в калейдоскопе. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 июня 2019 года.



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