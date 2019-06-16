Сергей Лазарев столкнулся с серьезным препятствием после тайной свадьбы
В своем Instagram певец объявил о конкурсе. Он пообещал, что все абсолютно участники получат призы. А победителя ждет главный сюрприз – миллион рублей или дорогая иномарка.
Все шло хорошо, пока социальная сеть не удалила видео. В чем кроется причина таких действий со стороны администрации Instagram, пока непонятно.
Лазарев предпринимал попытки остановить это. Он вновь выставлял рекламный пост. Но социальная сеть повторно удаляла его.
"Я очень счастлив, что могу сделать счастливыми вас, мои любимые подписчики! Мое видео удалил Инстаграм, но я не сдаюсь, перезалив", – пишет Сергей.
К слову, именно так называемое свадебное видео оказалось частью рекламного проекта. Поклонники зря так долго гадали имя избранницы. Церемония была фальшивой.
Отметим, в итоге неприятный казус удалось устранить. Певец разместил ролик на другом аккаунте и на этом. Больше об удалении музыкант не заявлял.
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