"И как теперь уснуть?": Крид привел в ужас новым лицом
На фотографиях певец запечатлен в увлажняющей маске для лица. В руках он держит маску с чужим лицом. "Устал от такой узнаваемости. Меняю лицо", – написал исполнитель с иронией.
Не все оценили юмор звезды. Многие пользователи пришли в ужас от странных кадров. Продюсер Яна Рудковская призналась, что теперь будет иметь проблемы со сном. "И как теперь уснуть?", – спросила она.
С ней согласился другой пользователь. "Страшно, вырубай", – сказал он. "Боже, у меня чуть инфаркт не случился. Такая фотография жуткая", – продолжил его мысль другой комментатор.
Другие подписчики принялись соревноваться в остроумии. "Тимати лицо забрал по контракту", – прокомментировал фотографии артист Максим Галкин. "Братан, ты только пол не поменяй", – отметил другой пользователь. Еще один комментатор сравнил Егора Крида с персонажем "Игры престолов". "Теперь как Арья Старк. А пирог из Фреев будет?", – поинтересовался подписчик.
"Устал от такой узнаваемости", – поделился артист
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