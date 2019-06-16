Регина Тодоренко внезапно сменила пол
Звезда сняла смешной ролик. Для этого она прибегла к использованию приложения Snapсhat.
Светская дива интересуется у аудитории, задумывались ли они, для чего создали такое множество фильтров. По ее мнению, для того, чтобы спрятать истинное лицо. "Захожу в Snapсhat и чувствую себя Билли Миллиганом. У меня начинается такое расщепление личностей, что становится немного страшно", – добавила знаменитость.
Подписчики были поражены новым амплуа. И первое, что бросилось в глаза почти всей аудитории – девушка неприлично сильно похожа на известного шоумена Александра Ревву. Даже Иосиф Пригожин заметил очевидное сходство. "Чистый Ревва", – прокомментировал продюсер.
Многие эта пародия позабавила. "Вы всегда на позитиве, и это круто, так держать!", – написал искренний фанат.
У некоторых видео, наоборот, вызвало лишь отрицательные эмоции. "Отвратительно! зачем это выкладывать?", "Ох, как кривляния много! Надоедает уже", – негодовали критики.
"Противно смотреть", – высказался активный пользователь сети.
Напомним, недавно гостьей Регины Тодоренко стала певица Кети Топурия. Как писали ранее Дни.ру, солистка собиралась воткнуть вилку в глаз кавалеру, чем шокировала супругу Топалова.
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