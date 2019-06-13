Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 июня 2019 года
Говорят, у артиста есть восьмимесячная дочь, которую он тщательно скрывает. Мол, с появлением еще одного отпрыска артист решил снять квартиру побольше.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 июня 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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