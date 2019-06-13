Нервно курил: Виторган встретил Собчак и Богомолова
Герои светской хроники столкнулись на церемонии закрытия "Короткого метра" фестиваля "Кинотавр". Гости мероприятия собрались на пляже гостиницы "Жемчужина".
В числе присутствующих оказались телеведущая Ксения Собчак, режиссер Константин Богомолов, с которым якобы у светской львицы роман, и ее экс-супруг, актер Максим Виторган. Гостей позабавила сложившаяся ситуация.
Бывшие супруги стояли в метре друг от друга и делали вид, что незнакомы. Они даже не поздоровались. Между тем известно, что Ксения Собчак и Максим Виторган разошлись на дружеской ноте. Вместе знаменитости воспитывают сына Платона.
Теледива вела себя очень непринужденно и рядом с новым избранником выглядела счастливой. Ксения постоянно что-то нашептывала Константину на ушко.
А чуть поодаль в одиночестве стоял Максим Виторган и нервно курил. После того как Собчак и Богомолов покинули вечеринку, на выход заторопился и он, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Фигуристка допустила грубую ошибку
Обстоятельства неудачного романа балерины
Наталья Вяль рассказала о жизни со звездой
Екатерина Старшова поделилась откровенным снимком в Instagram
Популярные темы форума
Оленевода Собякина в отставку.
Не хочу больше жить!
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Бари Арибасов выпил жидкость "КРОТ",по невнимательности,.
Отчим пристает . Что делать мне?
Муж не хочет детей.
Подруга оказалась лесбиянкой
Лукавый доит Россию, как корову...
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
Загадочные обьекты
Где недорого отдохнуть летом?
Помогу с деньгами. Пишите!
Работаю 6 дней в неделю
На каком месяце уже виден живот?
Милые или дерзкие?
Детей перестали нормально называть
хочу замуж за Васю из шаров
Засорились трубы.
Можно ли похудеть без спортазала?
В России большой процент разводов
Срочно!
Муж узнал про любовника
Бари Алибасов жив?
Козерог и телец
Задержка на пять дней
его друзья не зовут меня на день рождения
Ринопластика
Возбудитель!
Вынудить мужа изменить
Как избавиться от мышей?