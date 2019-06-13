Фото тайной свадьбы Сергея Лазарева взорвали Сеть

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Четверг 13 июня
Лента новостей
04:33
Молодая мама возбудила сотню тысяч поклонников
23:15
Сексуальная топ-модель сразила публику наповал
21:53
На потеху западу: Навальный попытался использовать митинг в поддержку Голунова
20:04
"Ты за базар ответь!": взбешенный Фадеев размазал молодого артиста
19:11
Стало известно о связи Меган Маркл с известным актером
18:17
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 июня 2019 года
17:56
Дмитрий Медведев подвергся атаке хакеров
17:51
Попавшую в аварию россиянку не выпускают США
17:33
Вратарь Российской сборной устроил дебош средь бела дня
16:51
"Зачем вы отравили воду?": Повалий выступила с гневной отповедью у памятника
16:09
Объявлена дата падения Крымского моста
15:31
"ЕР" развернула в Севастополе самый большой флаг России
14:42
Оставшийся без мужского органа и жилья певец Шура распродает свои зубы
14:13
Основатель группы "Ляпис Трубецкой" впал в кому после нападения
13:58
"Всегда пыталась меня унизить": Волочкова хорошенько вмазала Собчак
13:51
Испугался и убежал: представитель Алибасова сообщил о пропаже
13:14
Кудрявцева сделала роскошный подарок 9-месячной дочери
12:37
"Как связать себе руки?": Асмус по ночам одолевают постыдные желания
12:28
Умерла звезда сериала "Санта-Барбара"
12:05
Водонаева впервые озвучила истинную причину развода
11:35
Опутанного проводами Алибасова спасло чудо
11:09
Вести о прибавлении в семье ошарашили Урганта
10:51
Сделано важное заявление об уходе Николая Дроздова
10:30
Бородина рвет на себе волосы от ужаса после поступка сына Алибасова
10:20
Пугачева показала опасные развлечения своих детей от Галкина
07:11
Стало известно о позорном провале выскочки Зеленского
06:31
Подруга с потрохами сдала комплексующую Меган Маркл
04:15
Плевал на здоровье: сделано шокирующее заявление о смерти участника шоу "Голос"
02:06
"Секс был разнообразный": здоровье чиновника Кулакова в опасности из-за ВИЧ задушенной любовницы
00:04
"Лишить сладкого и запретить совокупляться": нахамившему Лободе Лазареву приготовили жесткое наказание
21:54
Победа: россияне в восторге от освобождения Ивана Голунова
21:48
"Не смеши, пожалуйста": Тимати прилюдно устроил грязные разборки с подопечным
21:02
Иван Голунов впервые высказался после освобождения
20:26
Саблин посоветовал губернаторам не цепляться за власть
20:21
Сын сделал шокирующее заявление о намеренном отравлении Алибасова
19:23
Россияне погибли во время отдыха в Турции
18:55
Власти согласовали проведение акции в поддержку Голунова 16 июня
18:50
Разгорячившаяся Лорак показала роскошные ножки
18:07
Изуродованные конечности: жителей Крыма поразила редкая мутация
18:01
"Начал изменять ей направо и налево": вскрылись грязные подробности личной жизни умершей Началовой
17:54
Концерт Александра Домогарова в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
17:39
Порошенко готовится к аресту в июне
17:10
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
17:07
Ничего не осознает: появилось первое видео с очнувшимся Алибасовым
17:06
Глава МВД Колокольцев освободил журналиста Голунова и заявил Путину об увольнении
16:53
Раскрывший тайну Борисов заставил Суханкину из группы "Мираж" разрыдаться
16:40
"Аэрофлот" в зоне турбулентности
16:32
Журналиста издания "Невские новости" уволили за поддержку Ивана Голунова
15:56
На Адыгейской ВЭС поставили первую ветроустановку
15:51
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
15:48
В Петербурге на автомойке нашли общежитие для мигрантов
15:24
Урганту хорошенько врезали за позор в эфире Первого канала
15:19
Арнольд Шварценеггер выступит на Synergy Global Forum
15:13
Пугачева из-за жары "рухнула в обморок"
14:57
Потерявшего память Бари Алибасова втянули в мерзкий гей-скандал
14:49
Баскетболистов "Химок" обокрали во время матча
14:47
RSBK возвращается в Нижний Новгород
14:37
Отправленному в отставку Лукашенко дали пять лет
14:35
Какие книги нужно успеть прочитать до выхода экранизации
14:34
"Ничто не предвещало беды!": Пелагея плачет из-за смерти друга
14:22
Москвичей готовят к резкому похолоданию
14:21
Единороссы выдвинули Хабирова на пост главы Башкирии
14:15
Муцениеце поддержала решение Прилучного усыновить ребенка
14:12
Высоцкая предстала полуобнаженной перед публикой
14:02
Три выходных в неделю: россиян обрадовали работой по-новому
13:48
Показавшая огромную грудь дочь Крутого вновь запела
13:28
В Подмосковье вор похитил 100 тысяч рублей
13:28
В "ЕР" требуют разобраться в причинах подтопления Севастополя
13:23
Разъяренный Порошенко публично атаковал Зеленского
13:04
Раскрыта тайна скоропостижной смерти участника шоу "Голос"
12:59
Подарил поцелуй: Лорак заметили с молодым красавцем
12:58
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 июня 2019 года
12:50
"Иди к мозгоправу!": Водонаева назвала Джоли плохой матерью
12:39
Потерял память: немой Алибасов вышел из комы
12:16
Найдена живая кукла Барби
12:12
"На куру похожа!": Бледанс втоптали в грязь средь бела дня
11:49
Генпрокурор Чайка пообещал проконтролировать дело журналиста Голунова
11:43
У победившего рак Рыбина слезает кожа
11:39
Участник шоу "Голос" найден мертвым в ванной
11:33
Зеленскому поставили страшный диагноз
11:26
Шестилетний мальчик побил рекорд России по отжиманию (видео)
11:08
Сын сделал заявление после вестей о кровотечении у Алибасова
10:50
В России резко изменится стаж для пенсии после решения Путина
10:47
Под Москвой загорелась пилорама
10:39
Повторит судьбу Началовой: пробравшегося в палату Разина ужаснул вид Алибасова
10:25
В ДТП с автобусом в Башкирии пострадали два человека
10:05
Позирующая топлес Дайнеко высказалась о размере собственных гениталий
09:55
Три человека погибли: на танкере в Махачкале прогремел мощный взрыв
09:31
"Начинает крыша ехать": оставленный женой и детьми Прилучный очень страдает
09:30
Скончался легендарный нападающий "Спартака"
09:05
"Кокетливая кошечка!": у Волочковой появилась юная соперница
09:05
Стали известны промежуточные результаты экспертизы по делу журналиста Голунова
09:00
У солистки группы "Винтаж" диагностировали раздвоение личности
08:46
Известный мотоблогер погиб в страшном ДТП
08:37
Мазур раскрыла детали жестокого нападения на Цымбалюк-Романовскую
08:17
Рудковская искрометно упала в глазах публики
06:31
Миддлтон побила намозолившую глаза Маркл
06:30
Лебезящий перед Западом Лукашенко нанес дерзкий удар Путину
04:17
Егор Крид расстается с самым дорогим ради поклонников
02:24
Киркоров представил публике молодого фаворита
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сексуальная топ-модель сразила публику наповал
Молодая мама возбудила сотню тысяч поклонников
Кирилл Андреев из "Иванушек" держит сына в ежовых рукавицах
"Аэрофлот" в зоне турбулентности
Повторит судьбу Началовой: пробравшегося в палату Разина ужаснул вид Алибасова
Миддлтон побила намозолившую глаза Маркл
Шоу-бизнес

Фото тайной свадьбы Сергея Лазарева взорвали Сеть

Сергей Лазарев. Фото: www.globallookpress.com
Певец примерил костюм жениха. В Сети появились свадебные фото Сергея Лазарева.
прочитано 1915 раз

В кадре вокалист запечатлен у алтаря из цветов. Рядом с ним – стройная красавица-брюнетка в подвенечном платье. Сергей Лазарев облачен в строгий черный костюм.

ПО ТЕМЕ

"Лишить сладкого и запретить совокупляться": нахамившему Лободе Лазареву приготовили жесткое наказание

 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Поговаривают, что девушка, стоящая рядом с вокалистом, – израильская модель. Имя прелестницы неизвестно.

Снимок тайной свадьбы взорвал интернет. Поклонники гадают, действительно ли певец решил остепениться. В пользу этих домыслов говорят сплетни о рождении второго ребенка у Сергея Лазарева.

Говорят, у артиста есть восьмимесячная дочь, которую он тщательно скрывает. Мол, с появлением еще одного отпрыска артист решил снять квартиру побольше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Клара Гавриловна (@gavrilovnak1)

Факт рождения наследницы вокалиста якобы раскрыл Филипп Киркоров. Однако поп-король отрицает причастность к появлению слухов. Сергей Лазарев информацию о дочери не комментирует.

Также есть версия, что свадебное фото сделано на съемочной площадке. Возможно, Сергей Лазарев готовит новый клип. Кто-то из присутствовавших мог воспользоваться моментом и тайно сделать снимок. 

Автор: Руслана Алексеева13 июня 2019, 08:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сергей Лазарев выделился на открытии "Евровидения" в Израиле

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Классный фотошоп!!!!
1

Популярные темы форума

Политика

Порошенко готовится к аресту в июне
Разъяренный Порошенко публично атаковал Зеленского
Володин выразил надежду на разрешение кризиса в Молдавии
На Украине перевозбудились от слов Путина

Шоу-бизнес

Фото тайной свадьбы Сергея Лазарева взорвали Сеть
Разбитая Волочкова взвыла после расставания с любимым мужчиной
Уставшего от жены принца Гарри заметили в объятиях красотки-блондинки
Звезда "Уральских пельменей" жестко прошлась по Нетиевскому

Проишествия

Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
МВД: Журналист "Медузы" задержан с наркотиками
Неожиданный поворот в деле об убийстве балерины Большого
Удар ножом в сердце: под Москвой боец спецназа погиб в драке с озверевшей толпой

Lifestyle

Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Легендарный Алан Парсонс везет в Москву свой первый альбом за 15 лет
"Дозор" Сергея Лукьяненко выходит на большую сцену
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Политика

Стало известно о позорном провале выскочки Зеленского

Лидер Незалежной потерпел чудовищное фиаско
Культура

Концерт Александра Домогарова в Москве: "Дни.ру" раздают билеты

Александр Домогаров проведет диалог со зрителем
Шоу-бизнес

Водонаева впервые озвучила истинную причину развода

Телеведущая разочаровалась в супруге
Общество

"Аэрофлот" в зоне турбулентности

Что происходит с крупнейшим российским авиаперевозчиком

Гороскоп

Плевал на здоровье: сделано шокирующее заявление о смерти участника шоу "Голос"
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Боль и страдания: Алибасову вынесли неутешительный приговор

Фоторепортажи

Найдена живая кукла Барби
Роскошная Собчак отказалась выводить невзрачного Богомолова на красную дорожку
"У нас круче": звезды блеснули на красной дорожке премии МУЗ-ТВ
Грудью на рекорды: известная спортсменка снялась в откровенной фотосессии

Спорт

Тяжело переживала: сдавшей Тарасовой вынесли жесткий приговор
Аршавина прижали к стенке за долги
Избитый женой Ягудин не успел в туалет
Россию пинками гонят с Олимпиады-2020 из-за допинг-скандала

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru