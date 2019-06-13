Фото тайной свадьбы Сергея Лазарева взорвали Сеть
В кадре вокалист запечатлен у алтаря из цветов. Рядом с ним – стройная красавица-брюнетка в подвенечном платье. Сергей Лазарев облачен в строгий черный костюм.
Поговаривают, что девушка, стоящая рядом с вокалистом, – израильская модель. Имя прелестницы неизвестно.
Снимок тайной свадьбы взорвал интернет. Поклонники гадают, действительно ли певец решил остепениться. В пользу этих домыслов говорят сплетни о рождении второго ребенка у Сергея Лазарева.
Говорят, у артиста есть восьмимесячная дочь, которую он тщательно скрывает. Мол, с появлением еще одного отпрыска артист решил снять квартиру побольше.
Факт рождения наследницы вокалиста якобы раскрыл Филипп Киркоров. Однако поп-король отрицает причастность к появлению слухов. Сергей Лазарев информацию о дочери не комментирует.
Также есть версия, что свадебное фото сделано на съемочной площадке. Возможно, Сергей Лазарев готовит новый клип. Кто-то из присутствовавших мог воспользоваться моментом и тайно сделать снимок.
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