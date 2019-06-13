Наследники Алибасова сцепились после оглашения завещания
После госпитализации шоумена заговорили о его возможных наследниках. Пока Бари Алибасов находился в искусственной коме, обнародовали его завещание, составленное семь лет назад.
В прессе был опубликован документ, согласно которому, например, права на группу "На-На" и все ее песни отходят ветеранам коллектива Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину. Алибасов считает артистов своими сыновьями на эстраде.
Между тем стало известно, что после оглашения деталей завещания в группе "На-На" начался конфликт. Якобы участники коллектива переругались и теперь отказываются появляться вместе на эфирах.
Ходят слухи, что детище Алибасова некоторые из наследников планируют переформатировать и развалить. "На-На", которой продюсер посвятил почти всю свою жизнь, после его смерти может исчезнуть, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Напомним, что в ночь на 5 июня Бари Алибасов был госпитализирован. Продюсер перепутал средство для очистки труб "Крот" с питьевым йогуртом. Шоумен получил ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. Бари Алибасов пять дней пробыл в искусственной коме и 10 июня пришел в себя.
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