Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 июня 2019 года
Продюсер Яна Рудковская выложила в Instagram новый пост. Поклонники, как озверевшие, тут же накинулись на звезду.
На фото светская львица сидит в компании двух популярных мужчин – Филиппа Киркорова и его сына Мартина. Кадр сделан во время церемонии вручения Премии МУЗ-ТВ/2019. "С двумя очень симпатичными, интеллигентными и талантливыми брюнетами Киркоровыми", – подписала снимок Рудковская.
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