Яна Рудковская подорвала свою репутацию
На фото светская львица сидит в компании двух популярных мужчин: Филиппа Бедросовича и его сына Мартина. Кадр сделан во время церемонии награждения Премии Муз-ТВ 2019. "С двумя очень симпатичными,интеллигентными и талантливыми брюнетами Киркоровыми", – подписала снимок Рудковская.
В комментариях началась настоящая война. Аудитория была в бешенстве от такого, на первый взгляд, невинного фото. Сначала продюсера начали обвинять в неверности супругу. "Женечка не заревнует? Очень уж душевно сидите", "А вместе с мужем сфоткаться слабо? Постоянно Рудковская с чужими мужчинами на фото!" – критиковали активные пользователи сети.
Конечно, не обошлось и без едких замечаний в адрес внешности звезды. Многие подловили Яну на чрезмерном ретушировании снимка, передает Пятый канал.
"Зачем так себя фотошопить, что узнать с трудом можно? Все же знают, как реально обстоят дела!", – едко подметил подписчик.
Потом вектор внимание незаметно перешел и на сына Киркорова. "Мальчику явно очень неудобно на коленях чужой женщины", "Ужасно одинокий взгляд у ребенка!", "Грустно ему без мамки", – рассуждали заинтересованные читатели.
Отметим также, что обычно публикации Яны набирают более 100 тысяч лайков. Фотографию с поп-королем заметно обделили. Снимок набрал всего лишь 42 тысячи.
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