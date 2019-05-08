"Стала такой развратной": 17-летняя звезда "Папиных дочек" ошарашила признанием
17-летняя Екатерина отметила, что не хочет и не хотела той популярности, которая на нее обрушилась. Она надеется, что со временем ее перестанут узнавать.
"Для меня это не совсем то, что мне нужно, – это быстро надоедает. К этому привыкаешь, и тебя уже просто напрягают изучающие взгляды со всех сторон, постоянное внимание к тебе", – заметила Екатерина Старшова.
По словам девушки, из-за известности она часто попадает в неприятные ситуации. Бестактные поклонники порой доставляют ей дискомфорт. Незнакомцы иногда хватают ее, "запрыгивают на плечи" и тащат фотографироваться. После знаменитость для примера рассказала случай вопиющей наглости.
"Мы сидели с друзьями, кушали в "Макдоналдсе". Какая-то женщина подошла, спросила, можно ли сфотографироваться. Я не успела открыть рот, чтобы ответить, а она уже отодвинула всех моих друзей, освободила стол от еды, переставила поднос и говорит: "Все, фотографируйте меня, я готова". А то, что я не сказала, что я готова – это неважно", – с улыбкой отметила звезда "Папиных дочек".
Екатерина отметила, что давно нигде не снимается, однако интерес к ее персоне не пропадает – она часто становится героиней светской хроники. Звезда считает, что этому способствуют фейки в соцсетях.
По словам девушки, фото с ее настоящего Instagram воруют страницы-клоны. "Они постоянно берут мои фотографии и постят их с какими-то своими мыслями, своими приписками к этим фотографиям", – ошарашила признанием Екатерина Старшова, добавив, что многие СМИ и публичные порталы ссылаются именно на фейковые аккаунты.
"Меня это так напрягает. Я выкладываю в интернет какие-то фотографии, где я на пляже в купальнике – это вызывает такие споры вокруг меня: "О боже, девочка выросла, стала такой развратной". Что? Я вообще не хочу, чтобы на это кто-то смотрел", – рассказала Екатерина Старшова YouTube-проекту "Нежный редактор".
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