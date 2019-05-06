Пресняков оправдался за отсутствие на юбилее Пугачевой
Владимир Пресняков был фактическим зятем Аллы Пугачевой, прожив с ее дочерью Кристиной Орбакайте 11 лет. Он же стал отцом первого внука Примадонны. Но вот поздравить ее лично с 70-летием не смог. Корреспондент "Дни.ру" встретил музыканта на фестивале Emporio Music Fest и спросил о причинах отсутствия на пышном празднике у бывшей тещи.
"И во время ее концерта, и во время банкета я был на гастролях, поэтому не мог присутствовать лично, – оправдался Пресняков. – Но, конечно, поздравил Аллу, в том числе и посредством соцсетей".
"Дорогая Аллочка! Пол-жизни я провел с тобой рядом и благодарен за каждый прожитый день. Ты мой учитель, мой гуру, вложивший в меня столько сердца, сил, и мудрости. Не устаю вспоминать важные уроки, полученные от тебя. Моя искренняя любовь к тебе неисчерпаема и навсегда. Алла, будь здорова и счастлива! Пусть растут счастливыми твои и наши общие дети и внуки! Не перестаю восхищаться твоим талантом, талантом– жить, жить дальше! Поздравляю Тебя с юбилеем очень люблю и ценю (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Пресняков-младший на своей странице в социальной сети Instagram.
Ранее в интервью "Дни.ру" Владимир Пресняков признался: о том, что Алла Пугачева готовится к концерту, он узнал из интернета и на выступление его никто не звал. "Это очень скрытная семья, – уточнил артист. – Мы с Аллой Борисовной вообще нечасто видимся, примерно раз в год. Редко созваниваемся, в основном поздравляем друг друга с днем рождения".
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