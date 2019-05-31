Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 мая 2019 года
Заявление РПЦ о творящихся странных вещах на могиле Началовой
Истерия вокруг смерти 38-летней Юлии Началовой не утихает. Говорят, люди начали уносить землю с ее могилы, а крест стал мироточить. В РПЦ отреагировали на эту вакханалию.
Непонятно, по какой причине, но на могилу Юлии Началовой на Троекуровском кладбище началось настоящее паломничество. Люди решили, что земля там чудодейственная, и теперь пытаются унести хоть горстку: мол, лечит мозоли, защищает от сепсиса, избавляет от диабета и подагры. Некоторые даже "заряжают" воду и кремы на месте последнего пристанища артистки и утверждают, что крест мироточит.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 мая 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
Говорят, крест стал мироточить
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