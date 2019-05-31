Киркоров жестко высказался о тайной дочери Лазарева

В Сети активно муссируется слух о том, что у Сергея Лазарева родилась дочь, причем не сейчас, а еще восемь месяцев назад, и якобы эти данные подтвердил друг певца Филипп Киркоров. Журналисты связались с поп-королем, чтобы прояснить ситуацию.

Не успел Сергей Лазарев придти в себя после прошедшего в Израиле Международного музыкального конкурса "Евровидение", на котором он занял почетное третье место, как с новой силой разразилась шумиха вокруг его имени. Телеграм-канал "Только никому" распространил сенсационную новость, что у Сергея Лазарева родилась дочь, причем пикантность ситуации в том, что якобы девочка появилась на свет не сейчас, а еще восемь месяцев назад.

Дальше – больше. То же сетевое издание опубликовало переписку с неким "инсайдером" – судя по всему, сотрудником одного из риэлторских агентств. Он рассказал, что Сергей Лазарев недавно обратился к ним за помощью в поиске квартиры. Якобы певец объяснил, что ему нужно более просторные апартаменты, так как для двоих детей его нынешнее жилье слишком мало.

А еще "Только никому" утверждает, что о рождении дочери у Сергея Лазарева будто бы кому-то из знакомых поведал сам Филипп Киркоров. Журналисты немедленно связались с поп-королем отечественной эстрады. чтобы получить его комментарий относительно этой таинственной истории. Его ответ был короток и категоричен. "Все это чушь и бред", – цитирует Филиппа Киркорова сайт "Комсомольская правда".

Отметим, что сам Сергей Лазарев ранее опровергал информацию о тайной дочери. "А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает, что происходит в жизни у артистов! Как люди любят придумывать что-то о моей личной жизни!" – высказался в интервью тому же сайту певец. Однако, судя по комментариям в Сети, все равно остались поклонники, кто подозревает артиста в лукавстве. Они напомнили, что рождение своего сына Никиты Сергей Лазарев скрывал аж три года.