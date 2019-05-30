Киркоров "слил"?: появились новые данные о таинственной дочери Лазарева

В Сети распространилась новая информация о дочери Сергея Лазарева. По слухам, малышке уже восемь месяцев.

Несколько дней назад некоторые СМИ сообщили о том, что в семье Сергея Лазарева случилось радостное пополнение – у популярного артиста родилась дочь. Первым эти данные обнародовал Telegram-канал "Только никому". Якобы информацией поделился один из гостей премии RU.TV: "Был на премии Ру.ТВ, узнал от коллег. что у лазарева Сереги родилась дочь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Инфа 100%. Скоро откроют всем".

Теперь появились подробности. Тот же источник заявил: "Ей уже месяцев восемь. Киркоров рассказывал". Филипп Бедросович эти данные не комментирует. Хранит молчание и Сергей. Впрочем, после известия о рождении дочери певец выложил в Instagram фотографию с сыном Никитой, который держит палец у виска. В подписи Сергей Лазарев дал понять, что так он относится к подобным публикациям в прессе. Однако официальных комментариев не было.

А вот в Сети эту новость бурно обсуждают. Поклонники отметили, что дыма без огня не бывает, и напомнили: сына певец скрывал несколько лет. Никита появился на свет в 2014 году, но артист рассказал о нем журналистам только через два года. Имя матери мальчика он не назвал. Поклонники предположили, что Сергей Лазарев прибег к услугам суррогатной матери.