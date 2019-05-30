Киркоров "слил"?: появились новые данные о таинственной дочери Лазарева
Несколько дней назад некоторые СМИ сообщили о том, что в семье Сергея Лазарева случилось радостное пополнение – у популярного артиста родилась дочь. Первым эти данные обнародовал Telegram-канал "Только никому". Якобы информацией поделился один из гостей премии RU.TV: "Был на премии Ру.ТВ, узнал от коллег. что у лазарева Сереги родилась дочь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Инфа 100%. Скоро откроют всем".
Теперь появились подробности. Тот же источник заявил: "Ей уже месяцев восемь. Киркоров рассказывал". Филипп Бедросович эти данные не комментирует. Хранит молчание и Сергей. Впрочем, после известия о рождении дочери певец выложил в Instagram фотографию с сыном Никитой, который держит палец у виска. В подписи Сергей Лазарев дал понять, что так он относится к подобным публикациям в прессе. Однако официальных комментариев не было.
А вот в Сети эту новость бурно обсуждают. Поклонники отметили, что дыма без огня не бывает, и напомнили: сына певец скрывал несколько лет. Никита появился на свет в 2014 году, но артист рассказал о нем журналистам только через два года. Имя матери мальчика он не назвал. Поклонники предположили, что Сергей Лазарев прибег к услугам суррогатной матери.
Люди молятся и называют увиденное чудом
Камнем преткновения является его внешность
Рэпера обвинили в хамстве и заносчивости
Артистка не узнала грудь Сергея Глушко
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
Однополые браки.
кто скучает по ссср?
Жена ушла к богатому
Как избавить от молочницы
Ещё немного о сексе?
Гадалка сломала мне жизнь
Как не ошибиться при выборе своей половинки? Кто знает формулу счастливого брака?
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
бутылки принемать будут сетевые магазины!
Стыдно ли быть содержанкой?
Подарил ужасную машину
Можно ли найти пару на сайте знакомств
Если он резко перестал писать
Школа как мясорубка детей на социальный фарш
девочку оставила мать в поликлинике.
Почему девушки не делают первый шаг?
Переезд на юг
Секс по дружбе
Не можем иметь совместных детей
Подскажите бизнес на 100т.р
Как избавиться от черных точек?
Что думаете о суперграмотных гомосексуалистах, евровидениях, голосистых шоу и прочих домах 2?
Как похудеть без диеты
Не носит обручальное кольцо
Много сексуальных партнеров
Тимати посвятил Децлу песню
Заголовки
На первом свидании говорил о бывшей