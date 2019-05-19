Лазарев назвал виновных в своем провале на "Евровидении-2019"
Сергей Лазарев заявил, что, к сожалению, события такого масштаба не обходятся без политического подтекста. "Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране", – сообщил певец.
При этом в этот раз для музыканта все сложилось гораздо удачнее, чем могло бы быть. Так, к примеру, Сергей Лазарев остался рад, что в этом году журналисты меньше доставали его вопросами, которые касаются политики. Артист добавил, что и фанаты, и журналисты были настроены дружественно.
Также Сергей Лазарев отметил очень серьезную конкуренцию, передает Teleprogramma.pro. Кроме того, певцу очень интересно посмотреть за кого голосовали страны, которые не дали в итоге России ни одного балла. По его мнению, были некоторые государства, которые просто не захотели рассмотреть российский номер. В качестве примера он привел Грузию.
Напомним, "Евровидение-2019" проходило в Израильском центре торговых ярмарок и выставок – EXPO Tel Aviv. Победителем песенного конкурса стал 24-летний Дункан Лоуренс из Нидерландов с песней Arcade – он долго лидировал с серьезным отрывом.
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