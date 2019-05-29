Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 мая 2019 года
"Канонизировать!": на могиле Началовой замироточил крест
После скоропостижного ухода Юлии на ее могилу на Троекуровском кладбище столицы началось массовое паломничество. Люди считают, что заряженные на холме крем и вода обладают чудодейственными свойствами – лечат подагру и диабет, борются с сепсисом и заживляют раны, хотя научных подтверждений этому нет.
Стали звучать осторожные предположения, что так проявляется святость покойной. За разъяснениями стали обращаться к пресс-секретарю певицы Анне Исаевой. "Много, очень много звонков получаю я на тему: "Вы знаете, что происходит на кладбище?", "А как к этому относитесь?", "А у Юли был дар?", "Может, она святая?" – рассказала Исаева.
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