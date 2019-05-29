Когда, казалось бы, разговор на все темы дошел до своего логического завершения, а новой информации просто неоткуда появиться, звезды все равно находят чем удивить народ. В ход идут сомнительные заявления, двусмысленные замечания и откровенные слухи и сплетни. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 мая 2019 года.



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