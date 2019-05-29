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Шоу-бизнес

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 мая 2019 года

Фото: www.globallookpress.com
 Когда, казалось бы, разговор на все темы дошел до своего логического завершения, а новой информации просто неоткуда появиться, звезды все равно находят чем удивить народ. В ход идут сомнительные заявления, двусмысленные замечания и откровенные слухи и сплетни. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 мая 2019 года.
прочитано 150 раз

"Канонизировать!": на могиле Началовой замироточил крест

После скоропостижного ухода Юлии на ее могилу на Троекуровском кладбище столицы началось массовое паломничество. Люди считают, что заряженные на холме крем и вода обладают чудодейственными свойствами – лечат подагру и диабет, борются с сепсисом и заживляют раны, хотя научных подтверждений этому нет.

Стали звучать осторожные предположения, что так проявляется святость покойной. За разъяснениями стали обращаться к пресс-секретарю певицы Анне Исаевой. "Много, очень много звонков получаю я на тему: "Вы знаете, что происходит на кладбище?", "А как к этому относитесь?", "А у Юли был дар?", "Может, она святая?" – рассказала Исаева.

Материал дополняется.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 мая 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

29 мая 2019, 13:43

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Моя искренняя благодарность тому, кто показал мне этот чудо-сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/59LOIKE Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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