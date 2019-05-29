Виторган бурно отреагировал на рождение третьего ребенка
Радостное событие случилось в семье некогда популярной российской актрисы Анастасии Цветаевой. Сейчас она замужем, живет в Израиле с сыном-подростком Кузьмой от предыдущих отношений и дочкой-школьницей Эстер. И вот у Анастасии родился третий ребенок. Фотографией из палаты счастливая Цветаева поделилась с подписчиками своего аккаунта в социальной сети Instagram.
"У нас родился сын! Чувствуем себя прекрасно! Я счастлива! Все подробности позже", – коротко оповестила она общественность. На снимке актриса представлена сидящей в больничной постели и держащей у груди новорожденного. Трогательный кадр не оставил равнодушными никого из подписчиков, в том числе и отечественных знаменитостей.
Телеведущая Анфиса Чехова написала: "Ура! Поздравляю! Когда только успела? Только что ведь в директе переписывались. Или ты между схватками писала?☺Какая ты красивая после родов. А в фильмах всех такими страшными показывают🤦🏻".
Менее словоохотливой оказалась ее коллега Лера Кудрявцева. "Настен! Ура! Поздравляю моя дорогая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказалась телеведущая.
Еще меньше написал популярный актер Максим Виторган, однако он оказался весьма эмоциональным. "Йохууу!!!" – отреагировал артист. "Моя ж ты рааааааадость!!!!!!!!!!" – высказалась его коллега Светлана Иванова. К поздравлениям присоединились Екатерина Вуличенко, Наталья Подольская и Юлия Ковальчук, Дарья Мороз и Елизавета Боярская, Юлия Меньшова и Оксана Акиньшина и многие другие.
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