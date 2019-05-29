Куча процедур: раскрыт главный секрет переделанной Лорак
Ани Лорак прибегает к услугам высококлассного специалиста. Опытный глаз замечает следы от многих процедур, отметил в интервью "Дням.Ру" врач-косметолог клиники Nasi clinic Насибат.
Эксперт отметил, что Ани Лорак очень ухоженная , красивая, статная девушка. Не секрет , что она уделяет своему внешнему виду много времени – ведь поддерживать красоту и молодость не так легко.
"Я считаю, что у Ани Лорак увеличены губы, так как на некоторых фотографиях виден валик над губой. Была проведена коррекция овала лица , скулы стали более округлыми. Также видно действие ботулотоксина вокруг глаз и на лбу", – сказал Насибат.
Эксперт также заметил, что Ани Лорак прибегает к процедурам нитевого лифтинга. Видно, что косметолог у артистки хороший – все выглядит очень естественно и красиво.
Ранее бурю в соцсетях вызвали новые снимки Ани Лорак. Певицу с трудом узнали поклонники. Фанаты разделились на два лагеря – одни критикуют пристрастие артистки к косметическим процедурам, другие восторгаются ее красотой.
Недоброжелатели раскритиковали чрезмерно увеличенные губы Ани Лорак и перекачанную грудь. "Это не Ани!", – написали фанаты и потребовали, чтобы звезда прекратила эксперименты со своей внешностью.
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