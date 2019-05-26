"Ты заигрался во лжи": обиженный сын обрушился на Пригожина

Дмитрий Пригожин высказался о конфликте со знаменитым отцом. По его мнению, Иосиф Пригожин сам не хочет общаться с ним и дочерью Данаей.

Сын набросился с резкой критикой на продюсера в соцсети. По мнению Дмитрия Пригожина, его отец сам разжигает конфликт и не хочет общаться с детьми, которые просят помощи у него помощи.

Молодой человек опубликовал гневный пост, в котором осудил Иосифа Пригожина. "Сколько уже можно пиариться? "Дети не хотят общаться", а нас кто-нибудь спросил? У тебя у самого нет желания общаться, лишь бы нас обидеть. Так-то это удобная позиция: дети плохие, муж бывшей жены лишил, накрутил, запугал, к батарее приковал", – цитирует публикацию Дмитрия Starhit.ru.

Сын продюсера добавил, что у него есть своя голова на плечах. "А а ты заигрался во лжи и шоу-бизнесе", – сообщил он. По словам наследника Иосифа Пригожина, он изо всех сил старается пробиться в жизни, а отец лишь вставляет палки в колеса. Дмитрий жалеет, что в начале этого года обратился к продюсеру за помощью. Он считает, что ему только на руку, что сын испытывает трудности.

Сам же Иосиф Пригожин не понимает, за что заслужил такие слова сына. По его мнению, это комментарии его бывшей жены, матери Дмитрия. "После неудачного шантажа очередная попытка меня очернить. Не хочу в этом участвовать", – отреагировал на гневный пост сына продюсер.

Напомним, Иосифу Пригожину ранее все же удалось найти общий язык с дочерью Данаей. Однако с Дмитрием у них наладить отношения пока не получается.