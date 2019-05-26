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Шоу-бизнес

"Ты заигрался во лжи": обиженный сын обрушился на Пригожина

Иосиф Пригожин. Фото: globallookpress.com
Дмитрий Пригожин высказался о конфликте со знаменитым отцом. По его мнению, Иосиф Пригожин сам не хочет общаться с ним и дочерью Данаей.
прочитано 2168 раз

Сын набросился с резкой критикой на продюсера в соцсети. По мнению Дмитрия Пригожина, его отец сам разжигает конфликт и не хочет общаться с детьми, которые просят помощи у него помощи.

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Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Молодой человек опубликовал гневный пост, в котором осудил Иосифа Пригожина. "Сколько уже можно пиариться? "Дети не хотят общаться", а нас кто-нибудь спросил? У тебя у самого нет желания общаться, лишь бы нас обидеть. Так-то это удобная позиция: дети плохие, муж бывшей жены лишил, накрутил, запугал, к батарее приковал", – цитирует публикацию Дмитрия Starhit.ru.

Сын продюсера добавил, что у него есть своя голова на плечах. "А а ты заигрался во лжи и шоу-бизнесе", – сообщил он. По словам наследника Иосифа Пригожина, он изо всех сил старается пробиться в жизни, а отец лишь вставляет палки в колеса. Дмитрий жалеет, что в начале этого года обратился к продюсеру за помощью. Он считает, что ему только на руку, что сын испытывает трудности.

Сам же Иосиф Пригожин не понимает, за что заслужил такие слова сына. По его мнению, это комментарии его бывшей жены, матери Дмитрия. "После неудачного шантажа очередная попытка меня очернить. Не хочу в этом участвовать", – отреагировал на гневный пост сына продюсер.

Напомним, Иосифу Пригожину ранее все же удалось найти общий язык с дочерью Данаей. Однако с Дмитрием у них наладить отношения пока не получается. 

Автор: Валерия Нарская26 мая 2019, 11:54
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гость
шрек ещё та мразота
А в чем мразота? При разводе подарил им две квартиры в центре,оплачивал эти квартиры все годы,подарил машины,алименты (не хилые), дети взрослые уже. Что ещё надо? До пенсии их содержать?
Гость
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Спасибо всем тем, кто показал мне сайт HTTP://︁ONTWIGGSY︁.︁COM/SCKOX1U Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
Гость
Ответить
шрек ещё та мразота
1

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