"Возмущению нет предела": Пригожин раскрыл подробности семейной драмы

У Иосифа Пригожина крайне напряженные отношения с детьми и бывшей женой. По его мнению, виной тому новый избранник экс-благоверной.

До встречи с певицей Валерией Иосиф Пригожин был женат дважды. И если с предыдущей женой Лейлой и их дочкой Лизой у продюсера теплые отношения, то с первой супругой Еленой и их отпрысками Дмитрием и Данаей – очень напряженные. Все началось несколько лет назад, когда Пригожин узнал, что деньги, которые он выделял экс-супруге на детей, та якобы тратила на любовников.

"Честно скажу, я был недоволен своей семейной жизнью с Леной. Я прямо Лене сказал: "Мне не нравится твой образ жизни. Когда женщина целыми днями спит и ничего не делает, интерес у мужчины пропадает". Сами посудите: я работал днями и ночами, а моя бывшая лежала на диване с пивом и креветками", – признался продюсер.

Пригожин ушел, все оставив семье: детям – две квартиры, а также участок в Подмосковье. "Я, как мне кажется, по-джентльменски с Леной поступил. Во время развода ничего с собой не взял. Ни копейки! Более того, в день рождения Лены я приобрел ей автомобиль BMW. И каждому ребенку по автомобилю", – рассказал он.

А недавно Иосиф узнал, что деньги, которые давались на детей, шли на жизнеобеспечение молодого любовника экс-супруги. "Мне, конечно, наплевать на личную жизнь бывшей жены, но на детей я обиделся. Ведь они скрыли от меня, что все это время я содержал постороннего человека!" – пояснил продюсер.

Якобы возлюбленный Елены уговорил их продать участок в Подмосковье, а затем и недвижимость. "Дети находятся под серьезным влиянием этого человека. И все мои аргументы, продиктованные лишь заботой о них, сын и дочь отказываются слушать. Это, конечно, меня не может не расстраивать", – пожаловался Пригожин.

Бывшая жена счастлива в новом браке, а сын отказывается встречаться с продюсером наедине. Недавно Дмитрий, который несколько лет не разговаривал с отцом, вдруг предложил увидеться, но вместе с отчимом. Якобы нужно было обсудить бизнес-идею. Тот отказался, потому что хотел поговорить без посторонних.

После продажи недвижимости бывшая семья Иосифа переехала в "какую-то деревню" в Ставропольском крае. "Сын мне сказал: "Лучше я со Шлапаком (фамилия мужа Елены. – Прим. ред.) буду, чем с тобой!" Так он отреагировал на отказ общаться с новым мужем его матери. Но о чем мне говорить с типом, который моих детей без крыши над головой оставил? У меня не может быть с этим парнем никаких общих дел", – отрезал продюсер.

Иосиф Пригожин хочет общаться с наследниками, но не в качестве бездонного кошелька. "Моя бывшая, кстати, по-прежнему нигде не работает. Недавно снова объявилась. Видимо, она и ее молодой муж рассчитывают, что я и дальше буду их содержать", – предположил он.

Иосиф Пригожин настроен крайне негативно: "Возможно, этот мужчина запугивает моего сына! Я не знаю, как объяснить странное поведение Димы..." "Моему возмущению нет предела", – цитирует продюсера сайт "Комсомольская правда".