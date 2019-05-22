"Они вам горло перегрызут": Шепелев сбил спесь с зазнавшейся звезды "Дома-2"
Шоумену Дмитрию Шепелеву и его команде удалось связаться с предполагаемой любовницей Антона Гусева. 30-летняя Дарья Хладкова сообщила съемочной группе ток-шоу "На самом деле", что не только является тайной любовницей бизнесмена, но и воспитывает его сына – пятилетнего Ярослава.
По словам Хладковой, Гусев всего за пять тысяч рублей арендует для нее скромный дом в дачном поселке. Жилье не оборудовано водопроводом, канализацией и вместо отопления в одной из комнат стоит буржуйка. Несмотря на то что Антон дает деньги и привозит дорогую одежду, Дарья и ее сын еле сводят концы с концами.
В сегодняшнем выпуске "На самом деле" также появилась звезда шоу "Дом-2" Виктория Романец. Светская львица считает, что она и ее супруг стали жертвами мошенников, ведь ее муж никогда бы не обратил внимание на такую простушку, как Светлана. Виктория уверена, что Дарья завидует ей.
"Она сидит в своем селе: недовольная, расстроенная, жирная. У меня есть весомые доказательства, что этот человек никак не относится к моей семье и моему мужу. Неужели каждая шавка из какого-то Урюпинска может так прорваться в мою жизнь, может меня оскорблять", – выпалила Романец.
Ведущего Дмитрия Шепелева слова звезды шоу "Дом-2", судя по всему, задели за живое, ведь сам он тоже не москвич – родился в Минске. Шоумен попросил девушку следить за языком.
"Тех, кого вы называете шавками не из Москвы, у нас большая часть студии. Они вам горло перегрызут за такие слова. И среди них есть участники этой программы", – сбил спесь с зазнавшейся звезды Шепелев.
Антон Гусев также приехал на съемочную программу "На самом деле". Бизнесмен не стал скрывать, что знаком с Хладковой, более того, он уверен, что Ярослав – его сын.
По словам Антона, еще до знакомства с Викторией у него была короткая интрижка с Дарьей. Свои отцовские обязанности он выполняет более чем полностью: каждый месяц перечисляет деньги на содержание ребенка. Гусев отметил, что об имеющемся на стороне сыне не хотел говорить жене.
Также в сегодняшнем выпуске "На самом деле" были оглашены результаты теста ДНК. Дмитрий Шепелев зачитал заключение генетиков.
"Вероятность того, что Ярослав Хладков и Антон Гусев являются отцом и сыном, составляет 0%", – сообщил шоумен.
Вывод специалистов возмутил Светлану. Девушка отказалась верить генетической экспертизе.
В конце сегодняшнего выпуска программы "На самом деле" Виктория Романец сообщила, что смогла подкупить подругу соперницы. Всего за пять тысяч рублей звезда "Дома-2" узнала правду о Хладковой.
"Она сказала, что у тебя есть муж, который работает барменом. У вас есть общий ребенок", – разоблачила Виктория Светлану. Романец уверена, что ее мужа просто использовали. Проверка на детекторе лжи подтвердила слова светской львицы.
Предположительно, видео снято на Мальдивах
Что станет с ценностями певицы
Татьяна Брухунова оказалась роковой женщиной
Певица дала откровенное интервью
Популярные темы форума
Мой мужчина меня бьет
Бессонница. Как быть?
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
2 года без секса
Не получаю удовлетворения
Увеличила губы,а он меня бросил
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
Верите ли вы в привороты?
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Дочь ушла из дома
Как вам Евровидение 2019?
Во всем виноваты евреи!
Боюсь одиночества
Замуж за иностранца
Очень хочу мальчика
Мой муж гинеколог
Народ, как думаете, куда доходсивее посылать, "В" тли "ГА"?
Сын занимается рекетом,он в 7 классе
Она ушла к моему другу
Не родись красивой, а родись счастливой
Хочу вернуть старые отношения
Тарасов передарил машину Бузовой
Первый размер груди
Стрижка налысо для женищны
Шоу бизнес
Сосед гей
Волочоква снова пьет
Муж изменят с племянником
Совместимость Телец и Водолей