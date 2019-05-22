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Шоу-бизнес

"Они вам горло перегрызут": Шепелев сбил спесь с зазнавшейся звезды "Дома-2"

Дмитрий Шепелев. Фото: www.globallookpress.com
Звезду шоу "Дом-2" Викторию Романец преследует назойливая женщина. Незнакомка утверждает, что на протяжении пяти лет спит с ее мужем – бизнесменом Антоном Гусевым. Экс-участница телестройки обратилась за помощью к редакторам программы "На самом деле" Первого канала. 
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Шоумену Дмитрию Шепелеву и его команде удалось связаться с предполагаемой любовницей Антона Гусева. 30-летняя Дарья Хладкова сообщила съемочной группе ток-шоу "На самом деле", что не только является тайной любовницей бизнесмена, но и воспитывает его сына – пятилетнего Ярослава.

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По словам Хладковой, Гусев всего за пять тысяч рублей арендует для нее скромный дом в дачном поселке. Жилье не оборудовано водопроводом, канализацией и вместо отопления в одной из комнат стоит буржуйка. Несмотря на то что Антон дает деньги и привозит дорогую одежду, Дарья и ее сын еле сводят концы с концами.

В сегодняшнем выпуске "На самом деле" также появилась звезда шоу "Дом-2" Виктория Романец. Светская львица считает, что она и ее супруг стали жертвами мошенников, ведь ее муж никогда бы не обратил внимание на такую простушку, как Светлана. Виктория уверена, что Дарья завидует ей.

"Она сидит в своем селе: недовольная, расстроенная, жирная. У меня есть весомые доказательства, что этот человек никак не относится к моей семье и моему мужу. Неужели каждая шавка из какого-то Урюпинска может так прорваться в мою жизнь, может меня оскорблять", – выпалила Романец.

Ведущего Дмитрия Шепелева слова звезды шоу "Дом-2", судя по всему, задели за живое, ведь сам он тоже не москвич – родился в Минске. Шоумен попросил девушку следить за языком.

"Тех, кого вы называете шавками не из Москвы, у нас большая часть студии. Они вам горло перегрызут за такие слова. И среди них есть участники этой программы", – сбил спесь с зазнавшейся звезды Шепелев.

Антон Гусев также приехал на съемочную программу "На самом деле". Бизнесмен не стал скрывать, что знаком с Хладковой, более того, он уверен, что Ярослав – его сын.

По словам Антона, еще до знакомства с Викторией у него была короткая интрижка с Дарьей. Свои отцовские обязанности он выполняет более чем полностью: каждый месяц перечисляет деньги на содержание ребенка. Гусев отметил, что об имеющемся на стороне сыне не хотел говорить жене.

Также в сегодняшнем выпуске "На самом деле" были оглашены результаты теста ДНК. Дмитрий Шепелев зачитал заключение генетиков.

"Вероятность того, что Ярослав Хладков и Антон Гусев являются отцом и сыном, составляет 0%", – сообщил шоумен.

Вывод специалистов возмутил Светлану. Девушка отказалась верить генетической экспертизе.

В конце сегодняшнего выпуска программы "На самом деле" Виктория Романец сообщила, что смогла подкупить подругу соперницы. Всего за пять тысяч рублей звезда "Дома-2" узнала правду о Хладковой.

"Она сказала, что у тебя есть муж, который работает барменом. У вас есть общий ребенок", – разоблачила Виктория Светлану. Романец уверена, что ее мужа просто использовали. Проверка на детекторе лжи подтвердила слова светской львицы.

Автор: Руслана Алексеева22 мая 2019, 14:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шепелев представил новую пассию

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Светская львица и участница Дома 2 - это теперь синонимы?
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